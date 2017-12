Policial 31-12-2017

Autoridad sanitaria acumula más de media tonelada en decomisos de carne en el Maule

Producto de las fiestas de fin de año, la Seremi de Salud del Maule, intensifica las fiscalizaciones a los productos cárneos. Un local quedó con prohibición de funcionamiento en la inspección, dos con Sumario Sanitario y más de 100 locales han sido revisados en la región.

“Hemos realizado más de cien fiscalizaciones durante los últimos días, decomisando media tonelada de carne en diferentes estados y hemos hecho ocho Sumarios Sanitarios”, informó la Seremi de Salud, Valeria Ortiz.

Dentro del plan de fiscalizaciones a carnicerías para estas fechas concretamente se supervisa que las carnes mantengan su cadena de frio, la higiene en los muebles donde están los productos, características organolépticas (olor, color, consistencia), entre otras.

El llamado de la autoridad, al igual que en otras ocasiones, es que los consumidores sean los propios fiscalizadores y denunciar ante cualquier anomalía en los productos que adquieran. “Hay que comprar en lugares que estén autorizados sanitariamente para poder vender este tipo de alimentos, así damos seguridad que hemos fiscalizado y revisado que se cumplan las prácticas de manufactura. Lo segundo y bien importante es que podamos ver cuáles son las características de la carne, debe tener un olor adecuado, no un mal olor, que tenga un color rojo cereza, que no sea oscuro y que la textura no sea ligosa, son características mínimas que podemos verificar y ver si se puede comprar”.

Finalmente, la autoridad mencionó que la manipulación de carnes en el hogar deber ser responsablemente, siempre mantenerla refrigerada y solamente utilizar lo que se va a consumir, para evitar que se contamine, lo otro es evitar la contaminación cruzada, no mezclar alimentos ni utensilios que se usan para cortar alimentos crudos con los cocidos. Ante cualquier denuncia o inquietud en Salud llamar al fono Salud Responde 600 360 7777, fono disponible durante los 7 días de la semana las 24 horas.