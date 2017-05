Nacional 06-05-2017

Autoridad sanitaria prohíbe funcionar a local de tatuajes de Providencia y dice en qué fijarse al hacerse uno

El seremi de Salud metropolitano advirtió de los riesgos someterse a este procedimiento sin contar con las condiciones sanitarias adecuadas, que pueden ir desde reacciones alérgicas hasta adquirir hepatitis o VIH

La seremi de Salud de la Región Metropolitana realizó un operativo de fiscalización en algunos establecimientos que realizan tatuajes en la capital y prohibió el funcionamiento de uno de ellos, ubicado en el sector de Parque Bustamante, en Providencia. En el local se detectaron varias deficiencias, incluyendo tintas vencidas, falta de manuales de procedimiento, lavamanos insuficientes y falta de medidas de seguridad. Según explican en la seremi, los establecimientos que realizan tatuajes no requieren autorización sanitaria para poder funcionar y se fiscaliza sólo cuando hay denuncias de la ciudadanía. Por eso, el seremi de Salud metropolitano, Dr. Carlos Aranda, llamó a los usuarios a adoptar una serie de resguardos antes de realizarse un tatuaje. La primera recomendación es que si una persona se piensa tatuar por primera vez, consulte antes con un médico especialista para verificar que está en condiciones de hacerlo y prevenir cualquier complicación. "Si la piel presenta un proceso infeccioso u otro tipo de lesión, como pústulas, abscesos, acné o dermatitis, la persona no debe someterse a un tatuaje", advierte. Además, al momento de tatuarse, las personas "deben exigir y asegurarse que todo el material que se utilice para atravesar la piel sea estéril y el desechable, como las agujas, la cuchilla para rasurar la zona a tatuar y los guantes, se utilicen una sola vez". Junto a eso, el recinto debe contar con lavamanos y todas las superficies de trabajo deben ser lavables. Durante el procedimiento, la tinta que se utilice –que debe estar autorizada por el ISP– nunca debe venir directamente del envase original, sino que se debe colocar en pequeños recipientes y, desde ahí, extraerlo con la aguja, y la pintura restante se debe eliminar. Desde reacciones alérgicas hasta hepatitis y VIH La autoridad sanitaria advierte del riesgo de someterse a un tatuaje donde no se cumplan las medidas de higiene, ya que no sólo se pueden producir heridas en la piel y reacciones alérgicas, sino que también la persona puede contraer virus o bacterias que desencadenen una infección o una condición más grave, como la hepatitis B o el virus VIH. "El tatuaje es un arte, pero también tiene que seguir ciertas condiciones de seguridad para quienes se someten a este procedimiento", afirma el seremi Aranda. Según indican desde la entidad, las infracciones más frecuentes que cometen los locales de tatuajes son: No acreditar conocimientos de técnica aséptica, personal no vacunado contra la hepatitis B, no contar con manuales de procedimiento, no disponer de lavamanos, falta de aseo en superficies de trabajo, no tener dispositivos para eliminar material corto punzante y registros incompletos de las personas que se han tatuado. La autoridad sanitaria llama a las personas denunciar estas prácticas, a través del sitio web OIRS.minsal.cl o en el teléfono "Salud responde": 600 360 7777. También llamó a los tatuadores a participar en un curso –"Orientaciones de Salud para el ejercicio del tatuaje, perforaciones y técnicas similares"–, que se realizará en el mes de junio, donde se capacitará sobre el marco normativo, enfermedades de transmisión hemática, esterilización y eliminación de residuos.