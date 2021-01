Crónica 30-01-2021

Autoridades acordaron cierre de caminos cordilleranos por frente de mal tiempo en Maule



Tras una reunión del Comité Operativo de Emergencia, el intendente, Juan Eduardo Prieto; jefe de Defensa Nacional en el Maule y director de la Onemi, pidieron a la ciudadanía no acampar y alejarse de los cursos de ríos o quebradas por el sistema frontal.



Se espera que el peak sea en la madrugada de este sábado, con precipitaciones de 40 a 50 milímetros en zona cordillerana de la región.



Si bien más del 80% de los habitantes de la Región del Maule, estarán en cuarentena este fin de semana, el llamado, por parte del intendente, Juan Eduardo Prieto, sigue siendo a resguardarse en casa por el sistema frontal que atravesará el Maule y por la emergencia sanitaria que tiene a nueve comunas, a escala regional, en cuarentena total.



Y es que, por el tema de las precipitaciones y las acciones preventivas que se deben ejecutar, las autoridades realizaron un Comité Operativo de Emergencia (COE). En la instancia, acudió la máxima autoridad regional; el jefe de Defensa Nacional en el Maule, director regional de la Onemi; jefe de la VII Zona de Carabineros Maule y prefecto de la PDI.



“Se ha trabajado con los 30 jefes de emergencia de las comunas de la Región del Maule. Se ha dispuesto el cierre de algunos sectores en la cordillera de nuestra Región del Maule. Se trata de sectores que históricamente se ha visto que pueden producir algunos derrumbes” informó Prieto.



En concreto, tras la reunión, se acordó preventivamente cerrar los caminos hacia sectores cordilleranos, estos son, Romeral, Molina, San Clemente, Linares y Parral, para evitar el tránsito hacia la zona. A su vez, se espera que el peak del frente de mal tiempo, sea este sábado, con precipitaciones de 40 a 50 milímetros en zona cordillerana de la región.



En todo caso, el intendente Prieto, acotó que se trabajó con los 30 jefes de emergencia de las comunas maulinas. “Estamos hablando que alrededor de 800 mil personas están en cuarentena, producto de este plan Paso a Paso y la Pandemia. Por eso, no debiéramos tener mayores problemas de desplazamiento de personas. Reforzar el llamado de que aquí ya se cumplen dos grandes factores durante el fin de semana: la Pandemia que llevamos mucho tiempo combatiendo, pero también mediante este pronóstico de lluvias, se insiste a las personas que no salgan de sus casas”.



PREVENCIÓN

En tanto, el director regional de Onemi, Carlos Bernales, informó que el frente de mal tiempo, ha tenido hasta el momento precipitaciones en distintos sectores tipo agua lluvia y no sobrepasaría los cinco milímetros. “Fuerte difusión a la población para que no acampe, que se aleje de los cursos de ríos y quebradas, porque se pueden activar bruscamente y puede provocar crecimientos de ríos, así como desprendimientos en masas”.



Por su parte, el general Luis Rojas, jefe de Defensa Nacional en el Maule, se sumó al llamado del resto de las autoridades respecto a no desplazarse este fin de semana. “Aquellos que se encuentran en bordes de ríos o distintos campings, debido a la cuarentena y específicamente, si bien están en vacaciones, se les solicita que salgan de las zonas de riesgo para que no tengamos que lamentar un fallecimiento por el aumento de caudales o precipitaciones que podría llevar algún tipo de aluvión”.