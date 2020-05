Crónica 05-05-2020

Autoridades anuncian endurecimiento de las fiscalizaciones



El intendente Pablo Milad y la seremi de Salud, Marlenne Durán, informaron que los controles al comercio serán más duros, revisando que se cumplan estrictamente los protocolos.

Además, comunicaron que a partir de hoy el Hospital de Linares tomará y analizará los test para detectar covid19.



A través del balance diario entregado vía streaming, el intendente Pablo Milad, junto a la seremi de Salud, Marlenne Durán, señalaron que los controles al comercio serán endurecidos, ya que aún se han visto personas y locales que no le han tomado el peso a la situación.

“Queda mucho tiempo aún y pueden pasar muchas cosas, por eso es que no podemos relajarnos y por eso es que le pedimos a la gente que no baje los brazos y mantenga las normas exigidas para cumplir con este desafío”, sostuvo el intendente Milad.

Por su parte, la seremi señaló que “en general nuestras fiscalizaciones son bien estrictas y las sanciones asociadas son bastante duras, pero hemos visto a personas y locales que no han entendido la gravedad de la pandemia, por lo cual vamos a endurecer las sanciones a los que pongan en riesgo la salud de la población”.

La autoridad sanitaria agregó además que se les exige a las empresas tengan un plan de mitigación de riesgo que proteja a los funcionarios mediante el lavado constante de manos, uso de alcohol gel, mascarillas, sin hacinamientos y que también los clientes que ingresan lo hagan de forma segura.

Por otro lado, las autoridades informaron que, a contar de hoy, el Hospital de Linares además de hacer test de covid19, realizará en análisis de la muestra, lo que significará una reducción de tiempos de espera.

“Esto va a agilizar y mejorar la capacidad de entrega de resultados para iniciar todos los procesos asociados que corresponden”, añadió el intendente.

FISCALIZACIONES FIN DE SEMANA LARGO

El jefe de la Defensa Nacional en la Región del Maule, general Patrice Van de Maele, sostuvo que durante el fin de semana largo recién pasado, se realizaron 389 controles, deteniendo a 279 personas, de las cuales 26 pasaron a control de

En cuanto a fiscalizaciones en carreteras, el jefe militar señaló que “en los PPS (Puntos Preventivos Sanitarios) se fiscalizaron 38.608 vehículos y 74.466 personas, devolviendo 816 vehículos y 1575 personas”.