Crónica 24-06-2022

Autoridades buscan mejorar instalaciones de floristas de Linares



La Delegada Presidencial Provincial de Linares, Priscila González, acompañada del Seremi del Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Hernández, llegaron hasta las inmediaciones del cementerio para dialogar con las vendedoras de flores y establecer soluciones de estos espacios entregados en octubre de 2020.





A fines de octubre de 2020 se llevó a cabo la inauguración del proyecto de mejoramiento de la avenida cementerio de Linares, iniciativa que modernizó y renovó este tradicional sector con embaldosado de aceras, iluminación peatonal y vial, señaléticas, bebederos, kioscos y pérgolas. Son estos últimos espacios los cuales han presentado diversas complicaciones y que han afectado el trabajo de las floristas. Es por eso que hasta las inmediaciones del Cementerio Parroquial de Linares llegó la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Priscila González, acompañada del Seremi del Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Hernández, para dialogar con las encargadas de la venta de flores de este sector.



En la oportunidad, se abordaron las diversas complicaciones que han presentado estos espacios, como el problema de techumbres, la carencia de servicios higiénicos, la falta de resumideros, entre otros. Así lo confirmó Monica Lara, florista que desempeña su labor en el Cementerio, quien señala que este proyecto se esperó por más de 30 años. “Costó mucho que se hiciera, por lo que se agradeció bastante. Teníamos unos locales bien precarios y estos quedaron bonitos, pero desde el principio se presentaron estos problemas; las caídas de agua están frente a nuestros locales, el techo es muy cortó, por lo que en invierno nos mojamos y no podemos sacar nuestras flores, mientras que en verano el calor es insoportable”, comentó.



Al respecto, el Seremi Rodrigo Hernández, indicó que este proyecto viene de la administración anterior, el cual tuvo varios inconvenientes en el proceso de ejecución, lo que se ha reflejado en que el espacio no es funcional a quienes desarrollan sus funciones en el lugar. “Los proyectos urbanísticos deben tener un mecanismo de participación que permita analizar el diseño, validarlo, aceptarlo, cambiarlo, para no encontrarnos en situaciones como esta. Este espacio donde fue diseñado y ejecutado no es el óptimo, tanto que las mismas floristas han intentado resolver el problema de la techumbre y las bajadas de las aguas de forma casera”, indicó el representante del Minvu.



Por su parte, la Delegada Priscila González, indicó que la inquietud fue canalizada por la concejala de la comuna de Linares, Myriam Alarcón, quien manifestó la necesidad de las floristas de contar con mejoras en sus espacios. “Esto ha generado una alerta a nivel Gobierno, por lo que se lo manifestamos a nuestro Seremi de Vivienda y Urbanismo para trabajar en conjunto en soluciones o alternativas a estas dificultades. Conversamos con las vecinas y establecimos acuerdos para poder subsanar las complicaciones que enfrentan”, comentó la máxima autoridad provincial.



De esta forma, las autoridades se comprometieron en entregar un cronograma y un plan de trabajo para ir dando solución a las condiciones en la que se encuentran las floristas, contando con su participación directa para dar prioridad en lo que se pueda resolver más rápido.