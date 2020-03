Política 20-03-2020

Autoridades confirman preparación de la red para enfrentar casos de COVID – 19



En dependencias del Gobierno Regional, el General Patrice Van de Maele; el Intendente Pablo Milad; el Director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, junto a la SEREMI de Salud, Marlenne Durán informaron las medidas que se han adoptado en la región para garantizar la atención de las pacientes que adquieran el COVID – 19.

De acuerdo a lo señalado por el Dr. Jaime, los hospitales de alta, mediana y baja complejidad, además de los recintos de atención primaria de salud cuentan con los insumos necesarios para enfrentar la pandemia en esta fase de la emergencia. Además, agregó que existen camas disponibles y se están habilitando más según cómo vaya transcurriendo la evolución de la pandemia.

En tanto la SEREMI de Salud, Marlenne Durán indicó que no todos los trabajadores necesitarán mascarillas o guantes para realizar su labor, pero sí todos deben lavarse frecuentemente las manos, ya que se trata de una medida concreta que ayuda a evitar la propagación del coronavirus.

“Lo más importante es ser responsable y proteger el estado de salud de las personas en sus lugares de trabajo”, indicó la SEREMI. Y al ser consultada por el estado de salud del primer caso registrado en la región, indicó que se encuentra dado de alta y en muy buen estado de salud. También descartó habilitar una barrera sanitaria, ya que no se ha perdido la trazabilidad de ninguno de los casos que actualmente se encuentran confirmados.

Por su parte el intendente del Maule, Pablo Milad indicó que todas las decisiones que se adopten en estado de emergencia tienen por finalidad proteger la salud pública. En este sentido valoró el trabajo que se ha realizado desde el sector salud para contener el avance del COVID – 19 ya que las personas que han enfermado con el virus se encuentran en buenas condiciones y fuera de riesgo vital.

En tanto el General Van de Maele, realizó un llamado a la comunidad a que se adopten medidas de cuidado personal, familiar y grupal siendo la más importante de todas, el cuidado personal. Según precisó se pueden adoptar muchas medidas restrictivas para cautelar la salud de la población, pero si no son adoptadas o internalizadas por cada ciudadano, no será posible controlar la pandemia, concluyó.