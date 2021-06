Crónica 25-06-2021

Autoridades confirman presencia de cepa Delta en el Maule





Se trata de una persona de 43 años de la comuna de San Javier proveniente desde Miami.

Tras la información entregada por el Ministerio de Salud sobre la presencia de la cepa Delta del Covid-19 en Chile, las autoridades regionales, el intendente Juan Eduardo Prieto y la seremi de Salud Marlenne Durán, dieron a conocer mayores antecedentes sobre el caso detectado en el Maule.

En específico, el caso pertenece a una persona que llegó sola a Chile con PCR negativo, proveniente desde Estados Unidos. Ya en Chile, se hizo otro PCR que también resultó negativo.

Posteriormente la persona viajó en un vehículo particular con un familiar a San Javier hacia una parcela en un sector rural apartado. En este lugar hizo su aislamiento, según indica el protocolo de viajeros internacionales. Allí, la Seremi de Salud realizó una visita a su hogar por protocolo de seguimiento, ya que todos los pacientes que arriben desde otro país, van a ser testeados, independiente de si su PCR resultó negativa.

En el lugar se le hizo un test antígeno, el cual salió positivo, y que se realiza de forma obligatoria a los viajeros al terminar su cuarentena en la región, ya que existe la Resolución Exenta 1606 que exige esto en el Maule.

Es por ello que se le trasladó hacia una Residencia Sanitara y en todo momento se le trató como si fuese una variante Delta, ya que así lo establece el protocolo del 11 de junio para viajeros internacionales. Una vez llegada a la Residencia Sanitaria, se le tomó la PCR y la muestra se envió al ISP, que confirmó el día miércoles 23 de junio, que había resultado positiva la variante Delta. La persona estuvo en residencia sanitaria hasta el miércoles 23 en buenas condiciones y solo presentó un poco de tos.

El intendente del Maule, aclaró que la paciente no reside, ni estaría en Talca. A su vez, hizo énfasis las medidas preventivas que se han adoptado en la Región del Maule respecto al ingreso al país de chilenos y personas extranjeras. "Las personas que accedan por el Paso Internacional, deben hacerse el test de antígeno. Lo segundo es que, todas las personas -a pesar de que haya cumplido las cuarentenas en los hoteles de transición en Santiago- al ingresar a la Región del Maule y cumplir el diferencial de los días que faltan, también se les toma un examen al ingresar y cumplir los últimos cinco días acá, además de un examen cuando ya cumplió su cuarentena".

Por su parte, la seremi de Salud Se debe destacó que “en este caso hubo una muy buena trazabilidad y además no se produjo una circulación comunitaria, ya que la paciente no bajó en ningún lugar desde que viajó de Santiago. La persona estaba dentro de los 11 días que se indica de aislamiento, por lo que pudimos diagnosticarla dentro de este lapso. Cabe destacar que se encuentra en buenas condiciones y hemos trabajado para detectar a todos los contactos estrechos y a los contactos de los contactos para así mantener la vigilancia de este caso”.

Cabe señalar que la persona se había vacunado en EE.UU con la vacuna de Johnson y sus 4 contactos estrechos de esta paciente se encuentran en una residencia sanitaria. Además, las personas que venían en el vuelo fueron testeadas y todas salieron negativas, y los contactos de los contactos estrechos también se encuentran en residencia, como medida de precaución.



LINARES

Luego de varios días con casos a la baja, Linares registró una fuerte alza de casos diarios Covid: 34 en las últimas 24 horas. Y también sumaron los activos a 192, muy distinto a las últimas 4 jornadas.

Por ello, la comunidad no debe confiarse pese al avance de la vacunación.