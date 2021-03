Social 03-03-2021

Autoridades dan inicio al año escolar con clases presenciales de alumnos cauqueninos



Con especial énfasis en la voluntariedad de la presencia de los estudiantes y el estricto cumplimiento de las medidas de prevención ante la pandemia, el gobernador de la provincia de Cauquenes, Francisco José Ruiz, y el secretario regional ministerial de educación, Carlos Azócar, inauguraron el año escolar 2021 en el Liceo Inmaculada Concepción de la sureña provincia maulina.



Acompañados de la directora provincial de Educación, Maria Eliana Arellano, y de la directora del establecimiento, Ángela Lazo, los personeros recorrieron el liceo y departieron con los docentes, asistente de la educación y alumnos, que en número de 102 iniciaron presencialmente el período lectivo. Ambas autoridades recalcaron los cuatro pilares del regreso a clases que definiera el presidente Piñera: el retorno será voluntario, flexible según la etapa del Plan Paso a paso, progresivo, y sobre todo, seguro para los miembros de las comunidades.



En un breve saludo, el gobernador felicitó a la comunidad educativa por el estricto cumplimiento de las medidas de prevención: toma de temperatura, entrega de alcohol gel, zonas de tránsito delimitadas, uso permanente de mascarillas, etc. y destacó el trabajo y decisión del presidente Piñera y el ministro Figueroa para, respectivamente, enfrentar la pandemia, y apoyar a las comunidades educativas en su regreso a clases presenciales y mixtas.



“Hoy en día, el hecho de que se esté iniciando el año escolar, en esta época y que me toque el orgullo de representar al presidente es algo muy bonito. Le agradezco a la directora del Liceo, Ángela, por el esfuerzo, y también a los sostenedores porque el esfuerzo que han hecho es enorme. Esto no es fácil. Igualmente agradezco a los apoderados que han confiado en este proceso y se ha atrevido a mandar a los alumnos- Con este retorno seguro como Gobierno estamos trabajando en velar porque haya separaciones físicas (en el establecimiento), la utilización siempre de mascarillas y el alcohol gel… tomar la temperatura de repente uno piensa que es hasta excesivo, pero nunca es excesivo”, enfatizó el gobernador.



Por su parte, el Seremi de Educación destacó la voluntad de numerosos establecimientos y docentes que en el Maule iniciaron el año de clases este lunes de manera presencial y on line, y especialmente la comunidad del liceo que partió con las clases de alumnos de prebásica y hasta cuarto medio. Agregó que cerca de un 20% de los establecimientos de la región ya está en clases y que paulatinamente se irán sumando más escuelas y liceos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de acuerdo a la realidad sanitaria de cada comuna.



“Quisiera destacar el esfuerzo, el trabajo, la preparación que ha hecho el liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes don de hoy día, ver las caras de los niños, de los jóvenes, los papás también muy contentos con el regreso a clases presenciales y también en forma remota. Hay que señalar lo que ha dicho nuestro ministro Raúl Figueroa, y lo hemos reiterado, que este es un proceso gradual, flexible y voluntario. En particular quiero destacar el trabajo de los profesores, de la directora del colegio, y en general destacar el esfuerzo que muchos colegas de la región del Maule están haciendo para que nuestros niños puedan estar en clases presenciales y recibir la calidad en educación que se merecen, y los aprendizajes que nuestros niños necesitan recuperar”, detalló Azócar.



MEDIDAS SANITARIAS Y APOYO



Todos los protocolos de funcionamiento y los planes de regreso para este año fueron entregados al Ministerio de Educación por parte de los establecimientos a principios de enero y ellos detallan las medidas de prevención delineadas por Salud en cuanto a aforos máximos de salas, lavado permanente de manos, uso de alcohol gel, mascarillas, distanciamiento, zonas de circulación, clases presenciales con cursos reducidos, en días alternados, y transmisión de las mismas a los alumnos vía remota, o entrega de material y guías de trabajo a zonas aisladas o de extrema ruralidad. A ello se sumó la entrega de kits de sanitización a escuelas, liceos y jardines infantiles y salas cuna Junji e Integra.



En cuanto a ayuda financiera, se ha permitido a los municipios el uso de dineros del Fondo de Desarrollo de la Educación Pública o Subvención para la adquisición de material tecnológico para alumnos y profesores (tablets, módems, etc.) y se destinaron a principios de este año, en la entrega más reciente para mejoras de infraestructura para establecimientos del Maule, más de $1.700 millones en el Plan Yo Confío en Mi Escuela.