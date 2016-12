Crónica 22-12-2016

Autoridades de Cauquenes molestas por nuevo retraso en proyecto de nuevo hospital

Oficio llegó a la Municipalidad de Cauquenes de parte del Servicio de Salud del Maule, donde señalan que no es posible la edificación del hospital en el ex Regimiento, si no se cambia el plano regulador de la comuna.



En un comunicado público, emanado por el alcalde Juan Carlos Muñoz, la autoridad mostró toda su molestia ante el retraso del proyecto del nuevo hospital para Cauquenes, debido al oficio emanado por el Servicio de Salud del Maule, enviado a la Municipalidad de Cauquenes, donde señala que la construcción no es posible si no se modifica el Plano Regulador de la comuna.

Se establece que la construcción del nuevo edificio no es viable en las dependencias del ex Regimiento, debido a que el plano regulador de la comuna establece que no se pueden construir edificios mayores de 15 metros. Y el nuevo recinto asistencial excedería dicha exigencia, por lo que se necesita cambiar este punto.

El proceso es complejo de ejecutar y demoraría a lo menos un años más, como mínimo. Ante esto el alcalde Juan Carlos Muñoz alzó la voz: “hasta el cansancio hemos indicado que la ubicación del nuevo hospital no es la óptima por varias razones y que en dicho terreno no es factible su construcción con los requerimientos del nuevo recinto. Se nos tildó de estar contra el proyecto, de obstrucción al mismo y de tantas otras cosas”.

“Estamos todos a favor de la construcción del hospital, pero estamos más a favor aún de que se le diga la verdad a nuestra gente y de que no se politicen situaciones que en nada ayudan al bien común”, agregó.

La autoridad comunal informó que dada la cantidad de estacionamientos y envergadura del proyecto necesitará múltiples autorizaciones (probablemente EISTU, evaluación ambiental, entre otras) lo que hace imposible que se comience a ejecutar al menos durante el 2017, en el terreno del ex Regimiento o en cualquier otro.

Muñoz indicó que harán todo lo que esté al alcance para modificar el plan regulador lo más rápido posible para que se comience de una vez por todas la tan anhelada construcción, “pero toda la comunidad debe entender que es un proceso lento y con muchos pasos y hemos perdido demasiado tiempo por gente que prioriza resultados, gallitos o promesas electorales por sobre el beneficio de los cauqueninos”.

El tema fue analizado en la última sesión de Concejo Comunal, quienes ya instruyeron a SECPLAN para comenzar a gestionar los pasos para destrabar una situación que se ve compleja. Los concejales agregaron que por parte del municipio cauquenino, ya se comenzó a trabajar y que esperan tener los resultados esperados, pero la comunidad debe tener claro que se trata de un proceso engorroso.

Situaciones similares ya se han repetido con las licitaciones de otros recintos asistenciales en la Región del Maule, como el de Linares, que se cayó, y situación similar ocurre en Constitución y Curicó.