Crónica 19-07-2018

Autoridades de la Región del Maule encabezan tercera reunión del Comité Regional de Cambio Climático

La comisión tiene como objetivo promover la integración de la temática del cambio climático en las políticas públicas regionales con el fin de contrarrestar los impactos del cambio climático en la región.



En el salón del Gobierno Regional, ubicado en Talca, se llevó a cabo la tercera reunión del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC), instancia que fue presidida por el Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad y el Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepúlveda, quien ejerce como Secretario Ejecutivo del CORECC.



Durante la jornada, el Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, señaló que “éste no sólo es un compromiso de las seremías, del mundo privado, de todos los municipios, de las autoridades, y el Gobierno, sino que de todos los habitantes de este planeta y principalmente de esta región. Este Comité de Cambio Climático, tiene una función muy importante, va a trabajar en base a aplicaciones internacionales, y no vamos a escatimar en recursos para implementar medidas, métodos e inversión para mejorar y detener esta involución que estamos teniendo por el cambio climático”, indicó la máxima autoridad regional.



En tanto, el Seremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, explicó que “el Comité Regional de Cambio Climático, tiene como fin y principal temática, el inicio de la elaboración del proyecto de Ley de Cambio Climático, que nos ha convocado la ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a propósito de la visita recientemente al país de Laurence Tubiana, una de las principales promotoras del Acuerdo de París e investigadora de cambio climático”.



Añadió que “nuestra idea como ministerio del Medio Ambiente es desarrollar durante todo este año, la elaboración de esta política pública, participativamente en las comunas, con las organizaciones no gubernamentales, la academia, los municipios y la sociedad en general, para poder desarrollar conversatorios en las regiones y llegar con una propuesta de Ley al Congreso en marzo de 2019”.