Social 26-01-2017

Autoridades de Salud aseguran atenciones y entregan recomendaciones en Empedrado y Nirivilo ante riesgos por incendios forestales

Son más de 180 mil hectáreas afectadas a nivel país y el Maule no escapa de la gravedad de los incendios forestales

La región ha sido declarada “Estado de excepción Constitucional”, acción adoptada en el Comité de Operación de Emergencia (COE). La principal medida es la evacuación preventiva y voluntaria para el sector de Santa Olga y Nirivilo debido al rápido avance del fuego a las localidades.

Las autoridades de Salud, Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, Seremi de Salud (s), Natalia Cruz, y el director de Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón, se desplegaron hasta los sectores de Empedrado, Santa Olga, Constitución y Nirivilo, en el objetivo de chequear las instalaciones y coordinar las medidas que debe adoptar la comunidad “Estamos reforzando todos los suministros de oxígeno, broncodilatadores, inhaladores, mascarillas, gotitas para los ojos, para que la población sufra lo menos posible en una situación así. Las embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y enfermos crónicos tienen mayores riesgos ante la exposición de humo, es por eso que recomendamos a la población a que siga las indicaciones de las autoridades, a veces entendemos que nadie quiere abandonar su vivienda pero cuando la autoridad está recomendando la evacuación es por su salud y lo que más nos preocupa como gobierno es cuidar la salud de las personas” mencionó la Subsecretaria.

El amplio recorrido de las Autoridades contempló el camino interior de Empedrado hasta el Sauzal y posteriormente Nirivilo, ocasión en la que compartieron con los vecinos afectados por la catástrofe, entregando recomendaciones de Salud y les aseguraron la entrega de agua y víveres. Se visitó los diferentes centros de salud de las zonas afectadas, además del albergue de Nirivilo, para constatar en terreno las condiciones sanitarias del lugar.

En cuanto a la presencia de humo y material particulado que afecta a gran parte de las comunas de la región del Maule, recomendaron que “lo principal es el autocuidado, se debe proceder al cierre de ventanas y puertas, podemos usar alternativas como, paños húmedos en las ventanas para que actúen como filtros, el uso de mascarillas si no se tiene una disponible usar paños húmedos, lo óptimo es que si no estamos obligados a estar en un sector con gran concentración de humo, es recomendable retirarse de la zona, también evitar la actividad física” dijo la Seremi de Salud (s).

Por su parte el Director del Servicio de Salud del Maule, aseguró que la red de salud está preparada. “Estamos respondiendo a las necesidades de los usuarios, a la altura de las circunstancias, reforzamos nuestro servicio de traslado, hemos pedido y la comunidad lo ha hecho de solo demandar en casos necesarios, es muy relevante este punto porque debido a las condiciones de volatilidad a propósito de los incendios, estamos expuestos a varios riesgos, primero que se compliquen los incendios, segundo que tengamos accidentes a causa de estos y tercero que tengamos algún accidente de carácter general, estamos preparados, reforzando nuestros servicios”.

Hasta el momento se han habilitado albergues en Nirivilo, Empedrado y Colín, en ayuda de las familias que han tenido que evacuar y dejar sus hogares. Además Minsal dispone del fono Salud Responde 600 360 7777, donde hay profesionales disponibles para consultas durante las 24 horas de los siete días de la semana.