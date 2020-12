Crónica 12-12-2020

Autoridades del agro visitaron a pilotos de aviones de combate de incendios





Una visita conjunta realizaron hoy el Seremi de Agricultura, Luis Verdejo y los Directores Regionales de SAG, Luis Fernando Pinochet y CONAF, Marcelo Mena Toledo, a los pilotos de los cuatro aviones Air Tractor AT contratados por CONAF para combatir los incendios forestales esta temporada en el Maule.

La visita conjunta al aeródromo Panguilemo, donde están apostados estos aviones, cierra el proceso de inspección de entrada realizada por SAG a estas naves que provienen desde el exterior. Así, y tal como se realiza en el aeropuerto internacional de Santiago o en los controles fronterizos de todo el país, se asegura que el ingreso y operación de estos vehículos sea seguro desde el punto de vista sanitario.

“El servicio agrícola y ganadero chequea y se asegura que estas naves no traigan alguna enfermedad o algún vector que pueda causar alguna enfermedad exótica a nuestro país, resguardando así nuestro patrimonio desde el punto de vista de la sanidad fito y zoosanitaria”, explicó el director regional del SAG.

El Seremi de Agricultura señaló que concluida las inspecciones y todo el proceso administrativo, los aviones están completamente operativos para combatir los incendios forestales: “tenemos dos aeródromos que son de corte internacional para recibir aviones que vienen de otros países y por eso en coordinación con el SAG ellos son revisados para resguardar que no vengan con alguna plaga desde el extranjero. Estos aviones contratados por CONAF ya están activos en este minuto para protegernos de los incendios en nuestro territorio”, indicó.

El Seremi Luis Verdejo aprovechó la ocasión para reiterar el llamado de apoyo a la población: “estamos iniciando esta temporada en la cual tenemos alta probabilidad de incendios, por eso reiteramos el llamado a las personas a ser prevencionistas, a denunciar si ven humo o fuego. Llevamos cientos de hectáreas más de superficie quemada que la temporada anterior y no queremos tener incendios como los que tuvimos en el pasado con miles de hectáreas”.

ESTRATEGIA GOLPE ÚNICO

El Director de CONAF, Marcelo Mena, se refirió a la estrategia “one strike” o “golpe único” para combatir los incendios y a la disposición territorial de las aeronaves. “Gran parte de todo lo que significa el combate a los incendios forestales se sustenta en los recursos aéreos como estos aviones AT que permiten el lanzamiento de tres mil litros de agua. Es importante señalar que para esta temporada estos cuatro aviones estarán apostados tanto en Panguilemo como en El Boldo por lo que así tenemos cubierta toda la región de norte a sur con un rápido desplazamiento para poder aplicar la técnica de golpe único en el menor tiempo posible. Dada la contingencia del clima que tenemos, hoy los incendios están actuando de manera muy agresiva, abarcando gran cantidad de superficie en poco tiempo, y por eso es muy importante la operación aérea desde el inicio”, explicó Marcelo Mena.

Son 4 aviones AT y 2 helicópteros los recursos aéreos que componen la fuerza de combate de la región, sumado a 18 brigadas, 5 camiones hidrantes y 3 Skidders, y en total alrededor de 400 personas dedicadas a esta labor.



PILOTOS ESPAÑOLES

Algunos pilotos que hoy manejan los aviones AT provienen de España. Los hermanos Pedro e Ignacio Gil entre ellos llevan varias temporadas en el combate a incendios en ambos hemisferios. Ignacio hizo un llamado a la conciencia de los ciudadanos: “en este trabajo yo siempre he dicho que lo mejor es que este piloto o el bombero esté aburrido, es decir que no tenga que trabajar. Y para eso hay que tener una buena prevención. Que sobre todo el ciudadano sea consciente del riesgo que se corre en momentos de altas temperaturas, donde una simple llama puede generar un incendio de grandes dimensiones”.