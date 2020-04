Crónica 14-04-2020

Autoridades destacan buen comportamiento ciudadano durante el fin de semana largo



Jefatura regional agradeció el correcto actuar de los maulinos durante la pasada Semana Santa y reiteró el llamado a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos.

El intendente del Maule, Pablo Milad, junto al jefe de la Defensa Nacional, general Patrice Van de Maele, destacaron el correcto comportamiento ciudadano durante el pasado fin de semana largo, en donde



“Estuvo relativamente bien, la gente entendió que no se tuvo que desplazar y felicito también a los alcaldes por poner 64 PPS (Puntos Preventivos Sanitarios) en todas las comunas, lo que significó un buen control”, sostuvo el intendente.



Por su parte, el general Van de Maele, señaló que “en términos generales, entre el 8 y el 12 de abril se controlaron en los límites regionales y dentro de la región alrededor de 31 mil vehículos, de los cuales mil fueron devueltos por desplazarse a segunda viviendas o no tener justificación, lo que da 2500 personas aproximadamente”.



Las personas que desacataron las medidas o pusieron alguna resistencia, fueron denunciadas al Ministerio Público para las sanciones que pueden llegar al orden de los $ 2 millones y medio.



El intendente regional aprovechó de agradecer a los alcaldes por la buena disposición durante toda esta emergencia sanitaria.



“Quiero destacar el compromiso y disposición de trabajar en equipo, los PPS han ayudado mucho a mantener esta curva plana, no obstante esto puede cambiar, así que esperamos que se mantenga”, añadió Milad.



VENTILADORES MECÁNICOS



El director del Servicio de Salud del Maule, Dr. Luis Jaime, informó que a la fecha la región cuenta con 72 ventiladores mecánicos, más 12 equipos neonatales convertibles para adultos, lo que hace en total 84 disponibles en la actualidad.



“El Ministerio de Salud enviará 48 ventiladores además en una primera instancia y luego 27, lo que sumará 159 en la red de nuestra región. Hay que destacar que los ventiladores se está privilegiando el envío a alguna región que tenga una situación sanitaria compleja, lo que el Maule aún no ocurre, pero hay que estar preparados”, destacó el Dr. Jaime.



En cuanto a los rescatados desde la ex Clínica del Maule, éstos corresponden a seis ventiladores mecánicos invasivos estáticos más uno de traslado y se encuentran en evaluación por los equipos técnicos y se espera su incorporación a la red asistencial a la brevedad.