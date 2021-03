Crónica 18-03-2021

Autoridades destacan crecimiento de exportaciones de Maule: 25% en primeros dos meses



El sector agropecuario y sector frutícola explican gran parte de este buen desempeño económico local.



El Intendente Juan Eduardo Prieto, junto a la directora regional de ProChile, Julieta Romero se mostraron muy contentos con las cifras conocidas en estos dos primeros meses del año, al dar a conocer los envíos por US$760 millones registrados por la región, lo que representa un crecimiento del 25% en comparación con el mismo período del año pasado.

Según las cifras entregadas por Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras de Aduanas, las exportaciones de Maule se expandieron por segundo mes consecutivo en febrero debido al impulso de los envíos del sector Agropecuario, que totalizó envíos por US$ 587 millones y un crecimiento del 40%.

Los productos agropecuarios más relevantes fueron cerezas frescas (US$ 483 millones) y arándanos frescos (US$ 149 millones).

El Intendente Juan Eduardo Prieto, indicó que “quiero destacar las cifras que estamos entregando, porque el potencial productivo de la región en materia frutícola está recién partiendo. Todavía tenemos una gran superficie que se encuentra disponible para cultivos de mayor valor que la agricultura tradicional y eso permite proyectar un crecimiento sostenido de los envíos, porque los consumidores en el mundo exigen cada vez más calidad e inocuidad en sus alimentos. Además, quiero resaltar que desde el Gobierno Regional hay un compromiso de apoyo a actividades de promoción de exportaciones bajo la marca regional Descubre El Maule”.

Los restantes sectores exportadores de Maule aún muestran cifras más débiles, debido al efecto en los mercados internacionales de la pandemia. Es así como la Industria Forestal en los dos primeros meses de 2021 registra una baja del 14% en sus envíos, los vinos bajan 3,2% y las manufacturas disminuyen un 7,4% en comparación al mismo período de 2020.

El principal destino de las exportaciones regionales sigue siendo China, con un 48% de participación, seguido de Estados Unidos con un 16%, Holanda con 8%, Reino Unido con 3% y Corea del Sur con 3%.