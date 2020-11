Crónica 06-11-2020

Autoridades difunden protocolo y guía de recomendaciones para el uso de las playas en contexto Covid-19

El gobernador de Talca, Felipe Donoso, junto al seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, dieron a conocer el protocolo y guía de recomendaciones para el uso de las playas en Chile, en el contexto Covid-19, ad portas del inicio de la temporada estival.

“Ante la fecha que estamos había que presentar estas medidas para quienes asistan a las playas, por eso es que como Gobierno se preparó este documento que entrega recomendaciones, pero también algunas obligaciones, las que, por ser normas sanitarias, están sancionadas. Por eso no olvidar el uso de mascarillas, estar separados entre grupos, no compartir juegos de playa”, señaló Felipe Donoso.

En la oportunidad, además de las medidas anunciadas por el gobernador, se agregan que el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, salvo al ingresar al agua y cuando la persona no esté en movimiento, también el distanciamiento físico de un metro entre personas y el lavado de manos frecuente.

Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, sostuvo que “así como nos hemos asegurado de que todos los ciudadanos tengan libre acceso a las playas, debemos preocuparnos también de los cuidados necesarios en tiempos de pandemia y tomar todas medidas necesarias para evitar contagios”.

En Chile, las playas son bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, se garantiza el libre acceso a cada una que exista en el país, ya sea mar o lagos.

Entre las recomendaciones de autocuidado para el usuario, están: distanciamiento físico entre grupos, evitar deportes masivos y compartir artículos de playa, especialmente en el caso de los niños, preferir locales de comercio establecido, no dejar basura, no asistir a playas con alta concurrencia de personas y ante la presencia de síntomas, no salir de casa.