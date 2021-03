Deporte 10-03-2021

Autoridades entregan detalles de funcionamiento de gimnasios para comunas en fase de Transición





Pueden recibir a más de 5 personas en salas dirigidas y de máquinas



El aforo máximo será de una persona cada ocho metros cuadrados. En espacios abiertos, en tanto, el aforo máximo será de 10 personas.



Desde el pasado miércoles 24 de febrero los gimnasios de todo el país reabrieron sus instalaciones en aquellas comunas que se encuentran en fase de Transición del Plan Paso a Paso. Esta reapertura se gestionó a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Frente a ello, autoridades regionales encabezadas por los seremis de Gobierno y Economía, Jorge Guzmán y Matías Pinochet, respectivamente, junto al director regional de Corfo, Raphael Zúñiga explicaron detalles de la medida en el gimnasio Sport House en Talca.



Así es como la resolución del Ministerio de Salud, permite el funcionamiento de gimnasios y en general actividades deportivas en lugares públicos y cerrados a partir de la fase dos del Plan Paso a Paso.



Ante ello el vocero regional de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda, enfatizó en que la medida tiene requisitos tales como el distanciamiento y el aforo dentro de los establecimientos. “E importante hacer deporte para la salud tanto física como mental de las personas y apoyar a los emprendedores. Con ello, cabe destacar el trabajo que ha hecho CORFO, porque en el minuto en el que estaba más álgida la pandemia, ellos ya estaban trabajando con los emprendedores para darles recursos, para que se prepararan para el minuto en el que pudieran abrir”, señaló.



Respecto al funcionamiento de los establecimientos, en el caso de aquellas actividades que se realicen en lugares cerrados, se regirán las siguientes reglas: en las salas de actividades dirigidas (ej. clases de zumba, pilates, etc), no podrá haber más de 5 personas en cada una de ellas simultáneamente, existiendo una separación de al menos 2 metros entre personas. En cuanto a salas de máquinas, deberá existir, al menos 2 metros de distancia entre cada persona, con un aforo máximo de 1 persona por cada 8 metros cuadrados de la superficie útil. Finalmente La asistencia deberá programarse a través de bloques horarios cuya duración podrá determinarse por cada gimnasio.



En cuanto a los lugares abiertos, podrán realizar deportes colectivos un máximo de 10 personas. Se permitirá el uso de maquinaria en espacios exteriores, no superando la presencia de 1 persona cada 8 metros cuadrados respecto del espacio disponible.



Asimismo, desde CORFO, el director regional, Raphael Zuñiga, expresó que “hemos ido focalizando las ayudas en diferentes rubros y sabemos que el sector de los recintos deportivos se han visto afectados. Es por eso que lanzamos convocatorias especiales con aportes que van hasta los 4 millones de pesos, para reactivar la economía de los mismos y poder diversificar lo que antes de la pandemia hacían y que sigan haciéndolo pero de una manera diferente, conectándolos con la vía digital”.