Social 03-03-2019

Autoridades fomentan sistema “Elige Vivir Sano”

En el frontis del Centro Regional de Abastecimiento, CREA-Talca, se desarrolló el 2° evento de degustación de comidas saludables organizado por el Sindicato de Locatarios(as) y adjudicado por el Gobierno Regional.



El proyecto por un monto de quince millones de pesos tiene por finalidad promover el concepto de “comer sano, que no es más caro”, en el marco del Sistema Elige Vivir Sano.



La iniciativa busca la promoción de hábitos de vida saludables, educando y fomentando la prevención de los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles, derivadas de hábitos y estilos de vida no saludables.



Los mismos locatarios(as) prepararon una serie de degustaciones que compartieron con los clientes, basadas en pescados y mariscos, mote de trigo, frutos secos, frutas y verduras, productos propios de la Región del Maule y que se pueden adquirir en el CREA-Talca.



La Seremi(s) de Ministerio de Desarrollo Social, Claudia Ebner; señaló que “esta actividad se realizó en el marco del Fondo Concursable que postuló el Sindicato de Trabajadores del CREA y que busca fomentar el consumo de productos sanos”.



Fue la única de la Región dentro de las dieciséis a nivel nacional que se adjudicó este proyecto.



Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos expresó que “el hecho de que nuestra ciudadanía comience a alimentarse bien, permite que niños, jóvenes y adultos mejoren su estado de salud y no sigan cayendo en la obesidad principalmente infantil. Nuestra región es privilegiada. Tenemos un sistema agrícola y frutícola que nos permite tener productos saludables y a bajo costo”.



Los clientes pueden degustar platos como el salpicón de verduras, ensaladas de acelga, quínoa, porotos cocidos y habas, mariscales fríos, frutos secos, ensaladas de frutas o jugos naturales.



De acuerdo a lo indicado por la Seremi de Salud Marlenne Durán, “en nuestra región tenemos un 35 % de mal nutrición por exceso, un 24 % de personas sobrepeso y un 11 % de niños con obesidad, por lo tanto, es súper importante que desde la etapa de la niñez, se adquiera el hábito de la vida saludable, se familiaricen con las frutas, verduras, pescados, mariscos y frutos secos para ir cambiando sus hábitos”.