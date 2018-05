Crónica 11-05-2018

Autoridades inauguran renovado pavimento en camino San Bartolo en Linares

La Corporación Municipal de Linares, con el respaldo y asesoría de sus profesionales y técnicos, postuló a recursos del nivel central la pavimentación del camino San Bartolo, que por años no fue más que polvo en el verano y barro en el invierno. Hoy luce renovado, cambiando la calidad de vida de los vecinos y dando una mejorada imagen al sector, con un rostro más amable y seguro para los habitantes de este sector.

El trabajo incesante y responsable del municipio local se proyecta día a día en diversas obras, programas y proyectos de bien común, que se traduce en una mejor calidad de vida para Linares y su gente, destacando en esta oportunidad este nuevo adelanto para la localidad de San Bartolo. La iniciativa comprende el asfalto y demarcación de 7 kilómetros, además de la instalación de señalética de tránsito y seguridad vial, todo ello por una inversión que alcanza los 700 millones de pesos, financiados por el Ministerio de Obras Públicas.

El alcalde Mario Meza destacó que el progreso de una comunidad no se mide por los metros de obras construidos sino por la calidad de vida y el bienestar que estos generan en la comunidad. “Esto es un esfuerzo importante, hace mucho tiempo se venía trabajando el asfalto para este camino y hoy en el mes aniversario de la ciudad, en sus 224 años de la Linares como tal estamos entregándole a esta comunidad y a este hermosos sector como el San Bartolo, esta era una necesidad que por décadas solicitaron nuestros vecinos hoy la pudimos cumplir gracias a su propio esfuerzo y el trabajo en conjunto”, indicó.

En representación de la localidad beneficiaria, Marcela Sepúlveda, presidenta de la junta de vecinos de San Bartolo señaló que “ha sido muy importante el trabajo que realizaron las autoridades, llevábamos más de 30 años pidiendo esto. Ya no vamos a andar más metidos en el barro, ni el polvo que entraba a las casas. Este es uno de los mejores proyectos que hemos recibido en este tiempo”.

Finalmente, la autoridad comunal detalló que durante las próximas semanas se entregarán formalmente otros caminos que han requerido de un esfuerzo importante por parte de la Municipalidad para el bienestar de sus habitantes.