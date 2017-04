Crónica 27-04-2017

Autoridades incentivan buen uso de espacios públicos de calle Maipú

El Alcalde de Linares, Mario Meza, en conjunto con el Gobernador de la Provincia, Pedro Fernández, recorrió la vereda de la calle Maipú, en el sector céntrico de Linares, con el afán de incentivar el buen uso de los espacios públicos.



Mario Meza, alcalde de la ciudad de Linares comentó que el comercio establecido y el comercio ambulante luchan por sus espacios y por vender de la mejor manera sus productos. El permiso municipal es de dos metros por uno. Hay casos que tenemos que ir resolviendo, pero sobre la base del diálogo y la conversación. Hoy estamos conversando y es para resguardar sus pertenencias y para evitar que los comerciantes se puedan adosar a la paredes o a los arbustos de calle Maipú, bicicletas, estructuras de madera o metálicas”.



Las autoridades conversaron con la mayoría de los vendedores ambulantes, del sector, para mediar y establecer los límites de los “carritos”, donde éstos exhiben sus productos. En su recorrido fueron acompañados por Carabineros y Policía de Investigaciones.



Por su parte, el Gobernador, Pedro Fernández, dijo que “estamos conversando, dialogando, llamando la atención en términos que su negocio esté debidamente cerrado, ordenado y que no tengan cosas que no utilicen, por ejemplo, algunos traen su triciclo y lo dejan en la vía pública y eso trae otros problemas. Entonces la idea es que traten de guardar estas cosas, de tal forma de tener una ciudad, no solamente segura, sino también ordenada”.





Cabe destacar que el espacio destinado a cada comercio ambulante es de dos metros de largo por uno de ancho, según el permiso municipal.