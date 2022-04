Social 02-04-2022

Autoridades informan de inicio de restricción humos visibles en cuatro comunas de la región del Maule



• Ayer comenzó el período de Gestión de Episodios Críticos (GEC) para las comunas de Talca, Maule, Curicó y Romeral. La medida es parte de los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDAs) y apuntan a reducir la contaminación del aire y prevenir la exposición de la población a los altos índices de material particulado durante el invierno.



En la capital Maulina, el delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto a la recién asumida seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, y diversas autoridades anunciaron la entrada en vigor del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2022 para las comunas de Talca, Maule, Curicó y la zona poniente de Romeral.



La medida se implementará durante el periodo de otoño e invierno en el marco de los dos Planes de Descontaminación Atmosférica (PDAs) vigentes en la Región del Maule.



Según señaló el delegado Presidencial Regional ““para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric el medioambiente y la salud es fundamental y ha dado señales de eso desde los primeros días, como la firma del acuerda de Escazú. Es responsabilidad de todos contribuir a un proceso de conservación y protección del medio ambiente y ser responsables de lo que les estamos dejando a las nuevas generaciones y proteger la naturaleza”, afirmó Humberto Aqueveque.



En la ocasión las autoridades dieron a conocer las principales medidas de restrictivas que establece la Gestión de Episodios Críticos (GEC) en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) Talca y Maule, que prohíbe el uso total de calefactores poco eficientes tales como: chimeneas hogar abierto, salamandras, estufas hechizas, cocinas a leña y estufas a cámara simple sin templador (combustión lenta antiguos).



Además, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, durante los días que se decrete episodios críticos de calidad del aire de alerta, preemergencia y/o emergencia ambiental se prohibirá emitir humos visibles desde las viviendas ubicadas en la zona urbana de la comuna de Talca, y en sectores de Culenar y Chacarillas en la comuna de Maule.



Curicó y Romeral



En el caso de la comuna de Curicó, más el sector industrial de Romeral, la Gestión de Episodios Críticos (GEC) rige a partir de 01 de abril hasta el 31 de agosto. Cuando se decrete un episodio crítico de contaminación de alerta, preemergencia y/o emergencia ambiental, se aplicará la restricción de emitir humos visibles desde las viviendas, además, la prohibición de funcionamiento de calderas y hornos a leña o carbón.



No obstante, cabe resaltar que el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) Valle Central de la provincia de Curicó, establece la prohibición general de utilizar chimeneas a hogar abierto, calefactores a leña tipo salamandras y estufas hechizas en las comunas de Teno, Romeral, Sagrada Familia, Rauco, Molina y Curicó.



En cuanto al llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones asociadas, la flamante autoridad medioambiental regional sostuvo que “este tema es trasversal en la agenda del Presidente Gabriel Boric y por lo tanto, el llamado a la ciudadanía es a respetar las normas, la prohibiciones que emanan de la autoridad en orden a evitar la utilización de sistemas de calefacción contaminantes, poco amigables, poco sustentables, por cuanto también son dañosas, no solo para el ámbito intradomiciliario sino que también para nuestro exterior y también impacta negativamente la salud y la enfermedades respiratorias y sabemos que todavía estamos viviendo los embates del coronavirus por lo cual es importante que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de cuidar nuestra atmósfera, la calidad del aire”, indicó la seremi del Medio Ambiente, Daniela de La Jara.



Fiscalización de humos visibles



Respecto a la fiscalización de la medida de Gestión de Episodios Críticos, la Seremi de Salud es la institución pública encargada de inspeccionar y sancionar a las viviendas, comercio e industrias, que emitan humos visibles en las comunas de Talca y Maule.



En el caso de Curicó y Romeral, la competencia para fiscalizar al sector industrial es exclusivamente de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Por su parte, la Seremi de Salud le corresponde la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de no utilizar calefactores poco eficientes como salamandras u otros y la inspección al sector residencial para que se cumpla la prohibición de no emitir humos desde las viviendas.



En la instancia, el representante de la cartera de Salud, Christian Garrido, explicó que “cada año, nosotros tenemos un plan de fiscalización para contribuir a disminuir los humos visibles que se van generando y que pueden afectar directamente la salud de la comunidad, por lo tanto, nuestro objetivo es entregar educación y realizar fiscalizaciones para dar cumplimento al plan de descontaminación. Por este motivo, invitamos a la comunidad a que cualquier tipo de denuncia la hagan a través de la OIRS, donde puede ser presencial o en línea; y donde la plataforma digital funciona las 24 horas. De esta forma, la ciudadanía puede enviar sus denuncias y nosotros darle una respuesta formal de la acción que realizamos como autoridad sanitaria. Asimismo, siempre esperamos aumentar el personal de fiscalización para las comunas que son parte del PDA”.



Futuro recambio de calefactores



En la ocasión la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “nosotros aprobamos proyectos que permitan mitigar de alguna u otra manera y que las familias de la Región del Maule puedan postular a este programa de Recambio de Calefactores, que es un programa que nosotros trabajamos junto a los alcaldes y el Ministerio del Medioambiente y esta vez no va a ser distinto. Necesitamos que el Ministerio nos presente un proyecto nuevamente donde nosotros podamos permitir que la población pueda concursar al Recambio de Calefactores, los últimos años han sido proyectos por más de 2500 millones de pesos y esperamos que para el año 2022 también podamos poner a disposición de la ciudadanía este programa que lo que busca es poder contribuir a que tengan calefacción que no sea contaminante y que logre bajar los niveles de contaminación en Las comunas más grandes de la Región del Maule”, concluyó.