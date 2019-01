Social 10-01-2019

Autoridades lanzaron campaña de vacunación contra sarampión y parotiditis en el Maule

Son 78.351 los jóvenes en el Maule que deben vacunarse contra Sarampión y Parotiditis y el plazo para hacerlo es hasta el 28 de febrero.

El Gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Donoso, el SEREMI de Salud (s) Ricardo Rodríguez y el Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime, realizaron el lanzamiento oficial en el Maule de la campaña de vacunación contra Sarampión y Parotiditis, conocida popularmente como paperas, cuyo propósito apunta a reforzar o poner al día la vacunación de personas de edades entre 20 y 24 años 11 meses y 29 días.

El SEREMI de Salud (S), Ricardo Rodríguez explicó los alcances de la campaña de vacunación y la importancia que tiene poder cumplir con la cobertura establecida: “el Ministerio de Salud está impulsando esta campaña de vacunación contra el sarampión importado, que apunta específicamente a personas entre 20 y 24 años de edad, correspondiendo a 1.390.097 personas a nivel nacional y 78.351 en la región del Maule pertenecientes a este grupo etario. El motivo de por qué apuntamos a este grupo objetivo; radica en que son personas que no han estado expuestas al virus en forma natural que produce la inmunidad, que tuvo un porcentaje de cobertura de vacunación bajo, la cantidad de jóvenes que ha llegado de otros países donde la cobertura de vacunación es muy baja, brotes de parotiditis que se han registrado en el país desde 2016 y que han afectado principalmente a jóvenes entre 20 y 24 años; por lo que se hace necesario reforzar, prevenir y poner al día la vacunación”.

En tanto, el Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime explicó que la red de salud Maule se encuentra completamente preparada para dar cobertura a toda la población objetiva “La red de salud ya está preparada para dar cobertura a los cerca de 80 mil jóvenes que son nuestro público objetivo en la región, es importante destacar que la vacuna es gratuita y está disponible en todos los vacunatorios de la red de salud pública y además en los centros de salud privados en convenio con el Ministerio de Salud. Es de gran importancia que la comunidad sepa que el Sarampión es una enfermedad grave, que no solo afecta a la piel con pintas rojas, sino que puede producir neumonía y otras complicaciones que incluso pueden derivar en muerte, por eso la relevancia que tiene este tipo de campañas y todo lo que nos permita poder reforzarlas y hacerlas llegar a la mayor cantidad de personas”.

A modo preventivo, el Ministerio de Salud mantiene las siguientes recomendaciones:

• Se deben vacunar viajeros con cualquier destino fuera del país, en los siguientes grupos que pueden ser más vulnerables:

-Viajeros nacidos 1971 y 1981 y que no tengan antecedentes de haber recibido 2 dosis de vacuna después de los 12 meses de edad.

– Niños mayores de 1 año y menores de 7 años que tienen solo 1 dosis, deben ser vacunados por lo menos 2 semanas antes del viaje.

– Lactantes entre 6 y 11 meses 29 días de edad, deben recibir 1 dosis por lo menos 2 semanas antes del viaje. Posteriormente deben seguir el calendario de vacunación normal a las edades establecidas por el PNI.