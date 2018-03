Policial 31-03-2018

Autoridades llaman a comprar pescados y mariscos en lugares establecidos en Semana Santa

En “Semana Santa”, existe un aumento del consumo de los productos del mar y, por ello, la autoridad sanitaria del Maule, hizo un llamado a comprar en lugares autorizados y conocidos. Con el objetivo de instar a la comunidad a que evite intoxicaciones, que hiervan los mariscos cinco minutos y que los productos no pierdan la cadena de frío.

La seremi de salud del Maule, Marlenne Durán, entregó las siguientes medidas, al momento de consumir productos marinos, para así, disminuir el riesgo de gastroenteritis por vibrión parahemolítico. “Hemos revisado los puestos y cumplen con la normativa Sanitaria, así que las personas pueden adquirir estos productos de manera segura, los pescados y mariscos están frescos. Es importante que los consumidores se fijen en todas las características organolépticas de los pescados y mariscos, esto significa que el pescado tenga los ojos brillantes, que las agallas tengan un color rosado, que no tengan un mal olor, los mariscos deben estar cerrados o si están abiertos que al tocarlos se cierren y que luego de cocerlos por cinco minutos, si alguno sigue cerrado desecharlo”.

Finalmente, la Autoridad Sanitaria recalcó que es importante recordar a la población que el limón no cuece los mariscos, que deben pasar por hervor a lo menos cinco minutos, y no consumir ceviche en envases plásticos que estén a temperatura ambiente.