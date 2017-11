Política 18-11-2017

Autoridades llaman a respetar permiso de trabajadores para votar este domingo

Las infracciones en cualquiera de los tres casos (derecho a sufragio, permiso para cumplir tareas electorales o descuentos aun cuando se hayan otorgado las autorizaciones) serán sancionadas con multas de 9 UTM ($421.074), 30 UTM ($1.403.580) y 40 UTM (1.871.440), dependiendo del número de trabajadores.



Durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 19 de noviembre imperan dos tipos de normas que corresponden al ámbito laboral. Una es la del comercio que puede atender o no durante ese día.

La segunda es la de los permisos que los empleadores deben dar a los trabajadores que laboran ese día y que desean sufragar o deben cumplir legalmente con distintas obligaciones en esos comicios.

Respecto del comercio, este puede abrir durante la jornada de domingo, excepto los malls, centros comerciales y strip center administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica.

Estos recintos deberán cerrar a más tardar a las 21:00 horas de este sábado 18 de noviembre y terminará a las 06:00 horas del lunes 20, salvo que los dependientes estén afectos a turnos rotativos de trabajo. En ese caso se puede trabajar entre las 21:00 y las 24:00 horas del sábado 18 o entre las 00:00 y las 06:00 del lunes 20.

Las multas para los empleadores que no otorguen el feriado son: 10 UTM ($467.860 al valor actual), 40 UTM ($1.871.440) y 60 UTM ($2.807.160), según el número de trabajadores de la empresa (1-49, 50-199 y 200 o más). Todas las multas son por empresa, no por trabajador en infracción.

En cuanto al derecho de sufragio, abarca a todos los trabajadores, de los centros comerciales arriba aludidos o de otros sectores económicos, que deban trabajar este domingo 19 de noviembre. Los trabajadores en esa condición tienen derecho a gozar de un permiso de 2 horas para concurrir a votar.

También contarán con el permiso que sea necesario para cumplir con su labor aquellos trabajadores que hayan sido designados vocales de Mesa