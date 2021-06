Política 09-06-2021

Autoridades maulinas definieron últimos detalles para segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales





Al igual que el 15 y 16 de mayo, la segunda vuelta del próximo domingo 13 de junio se desarrollará en los mismos locales de votación y en el horario habitual desde las 8:00 hasta las 18:00 horas del día.

A pocos días para que se defina quien será el próximo gobernador regional, autoridades lideradas por el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, se reunieron para coordinar los protocolos de seguridad y medidas sanitarias de cara al proceso electoral del domingo 13 de junio.

En la instancia, estuvieron presentes la directora regional del Servel, María Inés Parra; el coronel Luis Ovando, jefe de la Defensa Nacional en el Maule; general de Carabineros, Fernando Lobos; el Jefe Región Policial del Maule, prefecto Inspector Lautaro Arias y seremis de Salud, Gobierno y Transportes.

Los comicios en la región no sufrirán mayores modificaciones en cuanto a locales de votación y logística. En ese sentido, el padrón electoral será sobre las 875 mil personas, habrá 2.709 mesas y 155 locales de votación que estarán resguardados por el Ejército.

“El llamado es el mismo que se ha venido realizando en las otras elecciones. El Gobierno está trabajando para que sea un proceso participativo y seguro. Todos los protocolos sanitarios son los mismos que en las elecciones anteriores. Seguiremos siendo muy rigurosos en la fiscalización de las personas que debieran de estar cumpliendo cuarentena o que sean contactos estrechos que no pueden ir a votar. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y los fiscalizadores estarán recorriendo los distintos locales de votación” acotó el intendente Prieto.

A su vez, el líder regional llamó a la ciudadanía a participar en el inédito proceso en el cual se ha trabajo mancomunadamente para ofrecer todas las garantías de seguridad sanitaria y orden público. “También se dispondrá de locomoción gratuita entre buses y micros definidos en la elección anterior. Estarán los gobernadores liderando sus respectivas provincias y nosotros estaremos monitoreando y recorriendo los distintos lugares para que sea un proceso participativo” sostuvo.

LOGÍSTICA Y SEGURIDAD

En tanto, la directora regional del Servel, María Inés Parra, refirió que el horario para sufragar será desde las 8:00 hasta las 18:00 horas. “No habrá constitución de mesa el sábado anterior, porque las mesas ya están constituidas. La elección del domingo 13 es la continuación de lo de mayo. Por lo tanto, los vocales que estuvieron en mayo, deben presentarse el domingo 13 a partir de las 7:30 de la mañana a sus respectivos locales de votación”.

Agregó que “la única modificación que hay al respecto es que el Consejo Directivo del Servicio Electoral, determinó que si a las 9:00 de la mañana las mesas no están instaladas con tres vocales, puede el delegado instalar con dos”. A su vez, informó que habrá reemplazo en dos puntos de votación “en la comuna de Maule, se reemplazó en colegio Melián por el colegio Suyai y en San Javier, el colegio Justa Narváez, fue reemplazado por el Gimnasio Municipal de San Javier”.

En cuanto a seguridad, el coronel Luis Ovando, jefe de la Defensa Nacional en el Maule destacó que “el día miércoles comienza el despliegue por parte de la fuerza militar. Será más de 700 efectivos que estarán desplegados en los 155 locales de votación en la región y a partir de ese día comenzarán a cumplir las funciones de seguridad y para asegurar el normal desarrollo del proceso del día domingo 13 de junio.