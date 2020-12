Crónica 29-12-2020

Autoridades maulinas llaman a respetar protocolos sanitarios con lanzamiento del Plan “Playa Segura”



Con los veraneantes en Pelluhue, se difundió una guía de autocuidado que, a grandes rasgos, establece el distanciamiento de al menos 5 metros entre cada grupo de personas, uso de mascarilla y alcohol gel.

A pasar un verano modo “Covid” llamaron las autoridades. Lo anterior, porque con la llegada de la temporada estival, se prevé la visita de turistas a las playas de la región. En ese sentido, el intendente del Maule, gobernador de Cauquenes, seremi de Bienes Nacionales, su par de Economía, consejeros regionales y una cuadrilla sanitaria explicaron de qué se trata el plan “Playa Segura” en Pelluhue.

Es por lo anterior, que el intendente Juan Eduardo Prieto, puntualizó que las costas maulinas permiten por su extensión, el distanciamiento entre cada grupo de visitantes. Además, la guía “Playa Segura” busca promover actividades como concurrir a restaurantes, sitios turísticos o locales comerciales, pero siempre respetando las medidas de autocuidado.

“Para esta temporada de verano quienes decidan visitar nuestras playas, deben hacerlo respetando las medidas sanitarias como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado de manos. Es importante que recordemos que el distanciamiento en las playas debe ser de al menos 5 metros entre cada grupo de personas y no se podrán hacer deportes colectivos” dijo la máxima autoridad.

En tanto, el gobernador de Cauquenes, Francisco Ruíz, valoró que el lanzamiento del plan, se realizara en su provincia, la cual tiene alto flujo de visitas durante la época estival. “Estamos muy contentos de que el lanzamiento de este plan Playa Segura, sea en nuestra comuna y localidad de Pelluhue, considerando que la Provincia de Cauquenes todavía no ha tenido ninguna comuna en cuarentena y esperamos que así se mantenga esto”.

Por su parte, el seremi de Economía, Matías Pinochet, consideró positivo desde el punto de vista económico y turístico, la visita de veraneantes a las playas maulinas y pidió ayudar a “todos los locales para que puedan vender sus productos y generar sus ingresos manteniendo la responsabilidad en las normas de salud, distancia, mascarillas, lavado de manos, entre otros”.

PlayApp

A su vez, el seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, informó respecto a “PlayApp” que puede ser descargada en App Store y Google Play. La aplicación permite denunciar la falta de acceso o cobro a playas, y también, incluye información sobre las medidas de autocuidado por el Covid. Además, permite denunciar incumplimientos de protocolos establecidos por la autoridad sanitaria.

“En nuestra aplicación van a encontrar los accesos abiertos en todo el país, sino que además un link que permitirá hacer las denuncias a quienes no usen las mascarillas y no respeten distanciamiento social. La recomendación es llevar los artículos de playa, preferir el comercio establecido y usar la mascarilla, salvo a que esté en el agua”, detalló el seremi Gómez.