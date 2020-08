Nacional 04-08-2020

Autoridades piden celebrar Fiesta de San Lorenzo con cautela y evitar aumento de contagios



A pocos días de conmemorar una nueva celebración de la Fiesta religiosa de San Lorenzo de Tarapacá, este próximo 10 de agosto, las autoridades regionales han hecho un llamado a los fieles a celebrar con cautela, y así evitar nuevos contagios por Covid-19.

Así lo hizo saber el seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, quien, si bien indicó que el número de casos positivos ha ido en descenso en la región, este tipo de manifestaciones puede generar un aumento de nuevos casos, tal como ocurrió con la celebración de la Fiesta de La Tirana.

"La situación en nuestra region ha ido en descenso de casos, no obstante, tuvimos un peak importante durante la semana antepasada derivado de un brote en la localidad de La Tirana, y por otro lado con el aumento que se generó en la comuna de Iquique y Alto Hospicio, que asociamos a la Fiesta de La Tirana", manifestó.

Ante esto, el general de la Defensa de Tarapacá, general Guillermo Paiva, recordó el cordón sanitario que ya opera en dicha localidad, y llamó a no incurrir en excesos.

"Hasta el dia de ayer se habían controlado a 163 personas y 89 vehículos tanto al ingreso como a la salida del pueblo de Tarapacá. En la próxima víspera, del día 9 de agosto, solicitamos que la gente evite cometer actos como los que vimos en Iquique con motivo a la celebración de la Virgendel Carmen. Eviten incurrir en los excesos de reunirse en lugares públicos, en las calles, de tirar fuegos artificiles, y que no transgredan las normas sanitarias", sostuvo Paiva.

Por último, el seremi de Salud declaró que, de seguir las instrucciones y mantener el número de contagios mayores sin mayores variaciones, la región podría entrar en etapa de transición del Plan Paso a Paso.

"La región puede avanzar a una segunda etapa, que es la etapa de transición del plan Paso a Paso, pero en la medida que sigamos teniendo casos como los que vivimos la semana antepasada, se nos va a dificultar. La verdad tanto tiempo en cuarentena tampoco le están haciendo bien ni a la salud mental de nuestros hijos, ni a la salud mental de los adultos mayores. Llamamos a hacer todos los esfuerzos para que durante las próximas semanas podamo pasar al segundo paso de la transición", finalizó.