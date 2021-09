Crónica 16-09-2021

Autoridades refuerzan llamado a la responsabilidad mediante el ‘18 Seguro’

En la SIAT de Carabineros Talca, autoridades encabezadas por el delegado presidencial regional, dpr, Juan Prieto, reforzaron el llamado a la precaución estas Fiestas Patrias y explicaron los detalles de este Plan ‘18 Seguro’.

En la ocasión, estuvieron presentes también, el jefe de la VII Zona de Carabineros Maule, general Fernando Lobos; el jefe de la Defensa Nacional, coronel Luis Ovando; los seremis de Salud, Marlenne Durán y Transportes, Carlos Palacios; director del Senda, Mario Fuenzalida; la Unidad Fiscalización MTT; Mutual de Seguridad y representantes de la Concesionaria Talca-Chillán.

“El año pasado, producto de la pandemia, no hubo mayores fiscalizaciones pero este año tenemos mejores cifras y por eso hemos desplegado equipos multidisciplinarios para la fiscalización y seguridad de todos y por eso el llamado a que se celebre pero con responsabilidad y seguir siendo muy rigurosos con las medidas sanitarias”, explicó el dpr Prieto.

Este Plan ‘18 Seguro’, regirá entre las 15:00 horas del jueves 16 y las 05:00 horas del lunes 20 de septiembre, y si bien no se establece cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajes dentro del país, sí habrá controles en las principales rutas de la región, con la presencia de casi 300 carabineros adicionales para estas labores.

“Estos días estaremos enfocados en tres ejes, el primero, en cuanto a testeos, organizados en todas las APS de la Región del Maule para que todos puedan asistir a las reuniones con PCR negativo en mano; segundo, lo que se refiere a la educación, con nuestras cuadrillas fiscalizando las medidas sanitarias en todos los sectores donde hayan aglomeraciones y además los equipos fiscalizando en locales”, señaló la seremi de Salud.

La autoridad sanitaria agregó que ya se han cursado más de 60 sumarios sanitarios en locales comerciales por no respetar la normativa.