Autoridades regionales del Injuv y SernamEG llaman a no normalizar la Violencia en el Pololeo



Plantean que si alguien es víctima o testigo de violencia pueden utilizar el número de orientación 1455





Este 7 de febrero se conmemora el “Día Nacional de la No Violencia en el Pololeo” se enmarca en el mes del “día de los enamorados” y en donde el comercio y los medios de comunicación le dan una mayor cobertura a esa fecha.

Este día busca concientizar a la población con respecto a una temática que ha ido en aumento en el país y la región del Maule no está ajena a ello y es por esto que las autoridades regionales del Injuv y SernamEG, formulan un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes a “no normalizar la violencia en el pololeo” y realizar esfuerzos entre todas y todos para eliminar la naturaleza de la violencia en la que desarrollan las dinámicas relaciones entre los jóvenes y adolescentes.

La titular de la cartera del Injuv, María Paz del Valle hace mención que la violencia en la pareja “no sólo es la física, también existe la violencia psicológica, la emocional, la sexual, la económica o patrimonial”, agregando que prevenir a tiempo “ayuda a romper el círculo de la violencia en la pareja, evitando situaciones graves, incluso la muerte”.

Por su parte, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonieta Morales, planteó que si alguien es víctima o testigo de violencia utilizar el número de orientación 1455, que es un número totalmente gratuito, dispuesto las 24 horas del día, confidencial y los 7 días de la semana.

“No normalicemos situaciones de violencia, esto depende de todas y todos nosotros, porque bien sabemos que puede ser el primer paso hacia la violencia intrafamiliar”, agregó la autoridad de SernamEG.

¿Qué es la Violencia en el Pololeo?

Las primeras manifestaciones de violencia son situaciones que como sociedad se ha aceptado y minimizado, e incluso se ha tachado como “muestras de amor”, cuando claramente no lo son.

La violencia en el pololeo es cualquier acción o conducta que cause daño físico, psicológico o sexual dentro de una relación de pololeo o cualquier tipo de relación amorosa, en este caso entre jóvenes y adolescentes y tiene consecuencias funestas para la víctima, su entorno familiar y para la sociedad en general

De acuerdo a un sondeo de opinión que realizó el Instituto Nacional de la Juventud el 2018, el 39.4% de las y los jóvenes consultados señala que su pareja ha revisado su celular o redes sociales sin consentimiento.

Así mismo, el 64% de jóvenes entre 15 y 29 años declara que conocen a alguien que fue víctima de violencia en el pololeo.

De los 43 femicidios consumados registrados por SernamEG el 2020, el 23% de los casos eran menores de 29 años y en la región del Maule, de los cuatro casos que se conocieron, tres fueron menores de 23 años.

También existe la Ley Gabriela que refuerza la importancia de sancionar y prevenir la violencia en el pololeo

Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer recibe orientación llamando al número 1455 del SernamEG.