Crónica 13-01-2022

Autoridades regionales reconocen a los máximos puntajes de la PTU



· En un desayuno, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto a los seremis de Educación y Gobierno, destacaron a los cinco jóvenes que obtuvieron puntaje nacional y los dos con máximos regionales en la reciente Prueba de Transición Universitaria.



Tras conocerse los resultados de la Prueba de Transición Universitaria -PTU-, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto al seremi de Educación, Carlos Azócar, y de Gobierno, Francisco Durán, invitó a los cinco jóvenes maulinos que obtuvieron los máximos puntajes nacionales y a los dos primeros a nivel regional.

Se trata de dos estudiantes curicanos, dos de Talca, y uno de Constitución, Linares y San Javier.

“Estamos orgullos de estos siete grandes puntajes y compartimos con ellos sus experiencias de cómo fue su proceso en pandemia, vía remota y destacamos y deseamos el mayor éxito a estos jóvenes y a sus familias, que puedan elegir la carrera que quieran y que tengan un gran futuro”, destacó el delegado Prieto.

El día martes 11 de enero, y tras conocerse los resultados, fue el propio delegado regional quien contactó a los cinco jóvenes que obtuvieron el máximo nacional para felicitarlos por su logro.

“Hay que destacar que la prueba ha sufrido bastante modificaciones, hoy está centrada en las competencias, la región está dentro de las cuatro primeras en esta PTU y la brecha entre los públicos y privados se ha ido estrechando”, señaló el seremi Azócar.

Los establecimientos a los cuales pertenecen estos jóvenes son: Colegio Alborada de Linares, Alianza Francesa Jean Mermoz de Curicó, Colegio Particular San José de San Javier, Colegio Bicentenario Politécnico San José de Curicó, Colegio Constitución, el Liceo Bicentenario Oriente de Talca y Colegio De La Salle, también de la capital regional.

A nivel nacional, en comparación a 2021, hubo una notoria baja en los máximos puntajes en la prueba de Matemática, disminuyendo de 218 a 144. Mientras que el alza se produjo en la de Comprensión Lectora (de 2 a 5), Historia y Ciencias Sociales (de 0 a 4) y Ciencias (de 10 a 27).

"Son jóvenes que representan a nuestra querida Región del Maule y por supuesto felicitarlos y alentarlos a que sigan trabajando en sus sueños. El esfuerzo que realizaron tuvo sus frutos y gracias a ello están dentro de los mejores puntajes de la Prueba de Transmisión Universitaria. Así que el camino continúa, sin duda, nos llenan de orgullo y deséales lo mejor en los próximos desafíos que decidan enfrentar", añadió el seremi de Gobierno.



PREMIO AL ESFUERZO FAMILIAR



Luis Ignacio Soto Muena, es ex alumno del Liceo Bicentenario San José de San Javier y obtuvo puntaje nacional en matemáticas.

Este joven destacó que se preparó “aproximadamente unos seis meses y fue bastante exhaustiva, con mucho tiempo y el esfuerzo vale la pena, que hoy ve sus frutos. Me gustar´pia estudiar ingeniería civil industrial y con este puntaje están llegando varias ofertas”.

Por su parte, Jacqueline Faúndez, mamá de un estudiante máximo regional de Constitución, añadió que junto con sentir orgullo de su hijo, “es la alegría que todo el esfuerzo de años se ve reflejado. En mi caso, tengo dos hijos, más un esposo profesor, por lo que tenía 3 clases en mi casa, pero se puede”.