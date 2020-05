Crónica 13-05-2020

Autoridades reiteran llamado a no descansar en las medidas preventivas

Los seremis de Gobierno, Jorge Guzmán; y Salud, Marlenne Durán, recalcaron una vez más el que la ciudadanía siga respetando las recomendaciones y exigencias sobre el covid-19.

El seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, en compañía de su par de Salud, Marlenne Durán y el jefe de la Defensa Nacional, general Patrice Van de Maele, reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas preventivas y no bajar los brazos.



“Queremos reforzar el llamado que ha hecho en forma permanente el Presidente de la República, el intendente Milad, a que no podemos descansar en las medidas de autocuidado que deben tener las personas. La Región del Maule ha tenido un comportamiento positivo pero no podemos bajar los brazos o sentir triunfalismo”, señaló el seremi Guzmán.



Por su parte, la titular de Salud en la región, Marlenne Durán, añadió que “insistimos a no descuidar las medidas porque no significa que un día haya un re brote o aumentar los casos. Hay que seguir con todas las medidas, mantenerse en sus hogares, protegerse”.