Crónica 07-04-2020

Autoridades reiteran llamado a permanecer en sus casas y evitar exponerse



El intendente Pablo Milad junto al general Patrice Van de Maele volvieron a hacer la petición a la ciudadanía a evitar aglomeraciones y no salir si no es absolutamente necesario.



Tanto el intendente regional, Pablo Milad, como el jefe de la defensa Nacional, general Patrice Van de Maele, repitieron el mensaje a la ciudadanía a no salir de sus casas y evitar aglomeraciones en el centro de la ciudad, así como anunciaron que se realizaron las evaluaciones para el cierre del comercio.

“Mañana se va a determinar los cierres del comercio, hay muy buena disposición de parte de locatarios para evitar así aglomeraciones. Y en cuanto a la misma gente, llamamos a tener conciencia cívica para respetar las normas sanitarias, organizar las compras”, señaló el intendente.

Por su parte, el general Van de Maele, sostuvo que “el fin de semana hubo mucha gente en el centro e hicimos un despliegue para poder ordenar el tránsito de personas. Se evaluó una medida más restrictiva pero también se busca una autorregulación del comercio”.

En cuanto a las fiestas y reuniones que realizan algunas personas, el jefe militar señaló que “aparte de exponerse ellos, ponen en riesgo a su familia y a quienes invitan, no se entiende que aún haya gente que le guste reunirse y hacer fiestas y por eso le pedimos a los vecinos que llamen a Carabineros para que se cursen los partes respectivos, si la gente no es capaz de quedarse en sus casas, imagínese en cuarentena”.

Por otro lado, a contar del martes 7 de abril, todas las personas que entren o salgan de la región deben llenar el formulario de viajes que se encuentra en el sitio www.c19.cl y será solicitado en todos los terminales inter regionales de Chile. “Y a partir del miércoles 8 a las 5 de la mañana, será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y privado remunerado de todo el país”, informó el intendente.

La autoridad regional comunicó además que el martes se hará entrega de ocho modernas ambulancias para reforzar la red de las comunas de Empedrado, San Rafael, Maule, Retiro, Parral, Teno, Río Claro y Pelluhue.