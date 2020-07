Política 04-07-2020

Autoridades respaldan subsidio a pasaje de adulto mayor y piden más subsidio para terminar paro

La necesidad de que Gobierno y empresarios del transporte lleguen pronto a un acuerdo que permita deponer el paro del transporte rural en el Maule y, a la vez, hacer efectivo en la región el beneficio de rebaja de un 50 por ciento en la tarifa para adultos mayores, planteó un grupo de autoridades regionales entre las que se encuentran alcaldes como Juan Rojas, San Clemente, y Claudia Díaz, San Rafael, además de concejales de diversas comunas y la Senadora, Ximena Rincón.

Tras reunirse con los empresarios del transporte rural, las autoridades recalcaron que es necesario destrabar el conflicto para que una buena medida como lo es la rebaja en el pasaje para los adultos mayores, pueda hacerse efectiva. Ello –dijeron- pasa porque el Gobierno y transportistas lleguen a un acuerdo satisfactorio.

“Hoy el Gobierno ofrece mil 733 pesos por día en compensación por el descuento en la tarifa adulto mayor, cifra que es menor a la de otras regiones y que, por cierto, no constituye incentivo alguno para que se cobre la mitad del pasaje a nuestros adultos mayores . A nosotros como autoridades nos interesa que el beneficio se dé y se dé bien, por lo que es clave ofrecer una cifra que satisfaga a los empresarios que -con los montos actuales- son los principales financistas de un compromiso presidencial”, aseguró Ximena Rincón.

Agregó que hasta ahora lo más grave es que la determinación del monto a pagar por el Estado se basa en antecedentes de estudios anteriores a 2010, lo que está fuera de toda lógica y genera tensión con los transportistas, por lo que llamó a un acuerdo que deje tranquila a ambas partes en el entendido que cuando la movilidad retome la normalidad post pandemia, podrá realizarse un estudio que determine con mayor propiedad de cuánto debe ser el subsidio.

En este sentido, la legisladora dijo que tal como se hizo en su momento con la tarifa escolar, la rebaja del pasaje al adulto mayor debe hacerse vía ley permanente y no con cargo a una glosa, que es una norma transitoria que nadie sabe si se mantendrá en el tiempo.

A su vez, el alcalde de San Cemente, Juan Rojas, planteó que en comunas rurales el transporte de pasajeros es clave y que dada la coyuntura nacional en los últimos nueve meses, existe el peligro evidente de que se queden sin este vital servicio, ya que “para muchos ya no es un negocio rentable”.

Añadió que es el primero en aplaudir la rebaja de pasaje a adultos mayores, pero no la forma de financiamiento, la que calificó de irresponsable, pues el beneficio queda en manos de privados que hoy ni siquiera están generando retorno a su inversión.

“Acá hay un centralismo tremendo. Santiago no sólo tiene más recursos disponibles por máquina para este beneficio, sino que además una plataforma tecnológica para entregarlo adecuadamente. Acá, el chofer debe cobrar el boleto, pedir carnet de identidad y calcular si es no adulto mayor. Se necesita también una credencial para los beneficiarios”, concluyó.