Crónica 23-06-2021

Autoridades sanitarias buscan evitar la entrada de la preocupante variante Delta al país

La variante Delta, denominada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y detectada por primera vez en India, es actualmente uno de los factores de preocupación para aquellos países que lograron contener al Covid-19, pero aumentaron exponencialmente sus casos, algo que las autoridades chilenas ya ponen atención.



Si bien no se ha demostrado que esta variante sea más mortal, sí se ha mostrado con una transmisibilidad más rápida y, en algunos casos, tiene resistencia a la inmunidad generada por las vacunas y con una mayor posibilidad de ser hospitalizado. Por ello se mantiene la preocupación por esta variante que ya está en 92 países del mundo.



Según la OMS, Delta se transmite un 97% más rápido que el virus original, seguido por la variante Gama -detectada por primera vez en Brasil-, cuya transmisibilidad es un 38% más rápido que el linaje original del virus. La primera de ellas ha generado grandes brotes de casos en países como el Reino Unido e Israel, los cuales ya estaban avanzados en apertura y relajamiento de medidas, pero que tuvieron que retroceder rápidamente.



En Chile la amenaza está latente, ya que en Perú y Argentina se han detectado casos de este linaje del coronavirus, por lo que el ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció en la última jornada que el Gobierno está "muy preocupado" por esta situación.



En la misma línea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció este lunes que van a reforzar la vigilancia en las fronteras -que están cerradas pero permiten la salida en casos excepcionales- y apuntó que en las fronteras terrestres se está fortaleciendo el testeo con antígenos -que es más rápido que un PCR- para luego realizar una secuenciación genómica y determinar si una persona cuenta con el virus original o algunas de sus variantes.



Daza detalló que en mayo se logró secuenciar 1.400 muestras, sin embargo, diariamente se reportan los resultados de entre 50 mil y 70 mil exámenes PCR y de antígenos.



"La variante Gama no la manejamos bien"

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que "frente a esta amenaza nuestra única posibilidad es no ser importadores de esta variante, que no entre al país. Desgraciadamente nosotros ya anotamos un punto en contra porque la amenaza de la variante Gama no la manejamos bien y entró durante el verano por todas partes y produjo un brote muy grave en un tiempo que es raro para el coronavirus porque normalmente se acentúa durante el invierno y no en el verano".



"Toda persona que entre a Chile por cualquier paso fronterizo debe hacerse en ese mismo lugar un test de antígeno. Todos, de manera universal. No una muestra, no uno de cada diez. Todos", recalcó y acotó que se debe aumentar la secuenciación genómica: "el ISP ha hecho dos mil secuenciaciones, lo que es nada".



El llamado de los expertos es a vacunarse para evitar así el aumento de los casos, pero aún así, la vacuna se Sinovac es hasta el momento la que tiene menos información sobre su respuesta ante la variante Delta.