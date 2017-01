Crónica 04-01-2017

Autoridades y Carabineros buscan disminuir accidentes en rutas a la precordillera

Un nuevo llamado a evitar los accidentes de tránsito en las rutas que llevan a la precordillera y cordillera de Linares hizo el Gobernador (S) de Linares, Marco Villagra, y la Comisario de Carabineros de esta capital provincial, Mayor Maureen Espinoza.

El punto de encuentro fue en cruce de las rutas que llevan a Embalse Ancoa y Pejerrey; sectores que muestra un alto índice de accidentabilidad en esta época estival debido principalmente a la ingesta de alcohol, exceso de velocidad y el descuido de peatones.

El Gobernador (S) de Linares señaló que “este llamado y este trabajo que realizamos como Gobierno, conjuntamente con las policías, apela a la conciencia de todos y cada uno. Tenemos que evitar la ocurrencia de accidentes, conducir de manera segura y así poder tener unas vacaciones sin sobresaltos y disfrutarlas con nuestras familias y nuestros amigos, sin que nos veamos enfrentados a hechos lamentables. Creemos que si bien existe una parte en esta materia que debe realizar carabineros, tanto o más relevante es la responsabilidad que le cabe al conductor y al peatón. Queremos unas vacaciones alegres y sin hechos que lamentar; que cumplamos esta meta depende de todos”.

Para carabinero resulta vital el manejo prudente al volante ya que “podemos llenar de carabineros todas las rutas; pero sin embargo la falta de conciencia, de voluntad, de no respetar los límites de velocidad, de conducir en forma reiterada bajo los efectos del alcohol, produce estos accidentes de tránsito muy lamentables”, acotó la oficial de la Primera Comisaría de Carabineros.



Tanto carabineros por el Gobernador (S) hicieron hincapié en la preocupación que deben tener los veraneantes al momento de visitar la zona precordillerana, y actuar con responsabilidad también en el cuidado del medioambiente para mantener limpio el entorno y no exponerlo a riesgos de incendios que terminan por dañar los parajes que atraen no sólo a maulinos sino a muchos extranjeros que llegan a la zona.