Deportes 05-02-2022

Autoridades y deportistas pusieron primera piedra para remodelación del Estadio de Parral



Los recursos, que son cercanos a los mil 500 millones de pesos, son financiados por el Instituto Nacional del Deporte de la región del Maule, en una obra que beneficiará a más de 4 mil personas





Una significativa ceremonia se llevó a cabo en el Estadio Fiscal “Nelson Valenzuela Rojas” de Parral, pues el director del Instituto Nacional del Deporte, Sebastián Pino Sáez, en conjunto a la alcaldesa de la comuna, Paula Retamal Urrutia, encabezaron la colocación de la primera piedra del proyecto “Conservación Complejo Deportivo Estadio Fiscal de Parral”.



La iniciativa que inició el 24 de enero pasado, considera reponer la cancha de fútbol de pasto natural con riego automático, pista de atletismo de recortan de seis carriles normativos de 400 metros de cuerda habilitada para competencias escolares. Además, de consignar mejoramientos en la superficie de multichancha, cancha de básquetbol, tenis, baños, camarines y graderías con marquesina. Consignar que el estadio es propiedad del IND, pero es administrado por la municipalidad de Parral.



Sobre lo que será esta inyección de recursos, que bordea los mil 500 millones de pesos, el director regional del IND, comentó: “Estamos muy contentos de poder dar inicio a este proyecto, que es un anhelo y una necesidad para la comuna y los deportsitas. Parral tiene atletas de nivel nacional y ellos no tienen las condiciones óptimas, así que esperamos que pueda culminar de buena manera esta obra, que no tenemos duda que traerá un tremendo beneficio a la ciudad”.



Por su parte, Paula Retamal Urrutia, alcaldesa de la comuna no escondió su alegría por este proyecto. "Estamos muy contentos. En compañía con Sebastián Pino y su equipo técnico, quienes son los que nos han acompañado en este proceso, hemos podido concretar este proyecto. Nosotros hace muchos años hemos pedido una mejora de lo que ya teníamos y hoy se concreta. Nuestros niños y las nuevas generaciones necesitan tener las mejores condiciones y mayores niveles de exigencia. Nosotros en la zona tenemos campeones nacionales y sudamericanos, así que esperamos con esto seguir pensando en grande", consignó.



BENEFICIARIOS

Con la ejecución de este proyecto serán más de 4 mil personas que se proyecta beneficiar. Hasta el recinto deportivo llegaron representantes de diferentes disciplinas, tal como lo hizo Trinidad Vargas, exponente del Club Deportivo Atlético Parral, quien consignó que “el que arreglen esto nos beneficiará mucho, ya que vamos a tener mayores posibilidades y vamos a poder recibir competencias. Además, con estos arreglos tendremos mejores condiciones para entrenar y eso nos tiene muy contentos”.



Por otra parte, Julio Aburto, presidente del Club Deportivo Social y Cultural Asoducari de la comuna, complementó: "Encuentro que es muy importante que los Gobiernos siempre tengan la intención de hacer inversiones en el deporte. Cuando se invierte en deporte, se traduce en trabajar con personas más sanas, con personas con mejor calidad de vida, entonces creo que el arreglo de este campo deportivo, Parral se lo merecía hace mucho tiempo"

Para esta oportunidad, la empresa encargada de la obra será Constructora e Ingeniería Ingesep Limitada, quienes tendrán un plazo de ejecución de 210 días corridos, siendo la fecha de término el 22 de agosto. La unidad técnica estará a cargo del IND, a través de la Encargada de Infraestructura del servicio, Alejandra Lizama Morales.