01-06-2019

Autorizan nuevas pericias en el caso Catrillanca, pero rechazan exhumación

La magistrada de Collipulli, Sandra Nahuelcura, autorizó practicar pericias a la evidencia balística en el caso de la muerte de Camilo Catrillanca, durante la audiencia que se realiza desde la mañana de este viernes en el Juzgado de Garantía de la comuna.

La decisión llega tras la petición del abogado Javier Jara Müller, defensor de los tres ex miembros de Gope de Carabineros imputados en la causa. En la audiencia, se espera que haya una respuesta a la petición de Carlos Alarcón, imputado como autor material del homicidio, para revocar su prisión preventiva.

Jara, también había solicitado exhumar el cuerpo de Catrillanca y hacer una reconstitución de escena completa, hasta con las aeronaves que participaron en el operativo que derivó en la muerte de Camilo Catrillanca el 14 de noviembre del 2018, sin embargo ambas peticiones fueron denegadas.

La jueza, eso sí, autorizó entregar material audiovisual sobre la pericia hecha por el Servicio Médico Legal al menor que acompañaba a Catrillanca (M.P.A.C., de 15 años), resguardando el rostro y la voz del menor.

Durante la audiencia, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, estuvo sentado a menos de dos metros del ex sargento del GOPE, Carlos Alarcón, imputado de matar a su hijo, quien ha escuchado atentamente los alegatos de las partes intervinientes.

Nelson Miranda, abogado de la familia Catrillanca, sostuvo a Cooperativa Regiones que lo determinado en el Tribunal de Collipulli "son medidas razonables de diligencias que se habían autorizado y no se habían podido llevar a cabo por parte de la defensa. Pensamos que pueden ayudar a esclarecer la responsabilidad de todos los implicados, por lo tanto no estamos en contra de la resolución de la jueza (Nahuelcura)".