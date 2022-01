Social 19-01-2022

Avance de Ómicron: recomiendan teletrabajo y facilitar la vacunación



• El país debe eliminar toda barrera administrativa y “acercar la vacunación a las personas, para que no haya disculpas en no poder vacunarse”, advierte la directora de Salud Pública de la UTalca, Erika Retamal.



Un ascenso sostenido de la variante Ómicron en todas las regiones del país, con el consecuente aumento del riesgo a nivel nacional, es el que proyectó para esta tercera semana de enero la doctora Érika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca.



Según la especialista, ante el aumento de casos sería adecuada la recomendación de flexibilizar la presencia en los lugares de trabajo, y volver a la modalidad de teletrabajo o formato semi presencial, para de esta manera disminuir la movilidad y las aglomeraciones.



“Así, se evitaría el contacto entre personas en recintos cerrados, puesto que como la pandemia se propaga a través de aerosoles, por lo tanto se ve favorecida por ambientes cerrados con ventilación inadecuada”, explicó.



De acuerdo a la experta, también es importante que los empleadores permitan a las y los trabajadores el auto aislamiento, dando todas las facilidades para que las personas, en caso de presentar sintomatología, puedan ausentarse de su lugar de trabajo y concurrir a la brevedad a centros donde se realicen la toma de PCR o test de antígenos para verificar su condición de salud.



Según la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, es necesario como país insistir en la vacunación y disminuir todas las barreras en el proceso, para así “acercar la vacunación a las personas, para que no haya disculpas en no poder vacunarse”.



“Tenemos que pensar que existe cerca de un millón de personas en el país que no ha concluido su proceso de vacunación básico, y otro porcentaje no menor que no ha concluido el proceso de la tercera dosis”, lamentó Érika Retamal.



Por lo tanto, llamó a disminuir las barreras y acercar la vacunación a las personas, “así como facilitar que los trabajadores a que concurran a estos lugares para tomarse los test de antígenos y PCR, tal vez en su propio horario de trabajo”, sugirió.



Simultáneamente, resulta fundamental ser muy rigurosos con la exigencia del pase de movilidad en estos momentos, y por supuesto, reforzar el personal sanitario, ya sea los equipos de la atención primaria de salud como en los centros hospitalarios, advirtió la profesora Retamal.



TRES VECES LETAL



Esta variante Ómicron ha demostrado triplicar la transmisibilidad de la variante Delta, la que a su vez era más transmisible que el virus original, recordó la académica de la UTalca.



“Debemos recordar que la transmisibilidad es la capacidad de un agente infeccioso, de propagarse de una persona a otra, causando la enfermedad. En estos momentos, la capacidad de propagarse ha aumentado tres veces los casos de contagio en el mundo”, subrayó la experta.



Retamal recordó que a nivel nacional, ya tenemos presencia de variante Ómicron de forma comunitaria y en todas las regiones del país. “Este considerable aumento de casos hace prever un eventual problema en la atención de nuestro sistema sanitario, ya sea por saturación o mayor cantidad de pacientes, como por la posibilidad de bajas en el personal sanitario, generando una sobre carga en el resto del personal que enfrente esta situación”, proyectó.