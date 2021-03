Agricultura 07-03-2021

AVANZA EN EL MAULE LA ENTREGA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AFECTADOS POR TEMPORALES ESTIVALES



Cerca del 40% de los incentivos destinados a los pequeños agricultores del Maule, afectados por la emergencia agrícola por el temporal de este verano, ya han sido entregados, así lo dio a conocer el seremi de agricultura Luis Verdejo al reunirse esta mañana con pequeños agricultores de la comuna de Talca que reciben este beneficio, junto al jefe de área INDAP Talca Rodrigo Bugueiro.

El seremi dijo que a través del catastro realizado a nivel regional se constató que más de 4.300 agricultores resultaron con daños en sus cultivos e infraestructura. “Hoy nos encontramos monitoreando la entrega de incentivos de emergencia. Agradecer el tremendo trabajo que INDAP está haciendo. El catastro ya está terminado y van más de 4300 agricultores los que han sido afectados. De ellos cerca de 4000 son usuarios de INDAP, los cuales hoy están recibiendo un bono de $200 mil y también tenemos afectados con daños en infraestructura. En el caso del área Talca tenemos alrededor de 80 usuarios, con daños en invernaderos, para lo cual estamos entregando un bono de $500 mil. En estos momentos nos encontramos monitoreando la ayuda, el avance. Ya hemos entregado a alrededor de un 40% de las personas, y esperamos en las próximas semanas a través del INDAP seguir completando esto.”

El pasado 19 de febrero se inició la entrega de los apoyos a los usuarios de INDAP, para lo cual la institución dispone de alrededor de $600 millones.

Respecto a los agricultores que no son usuarios de INDAP, el seremi Luis Verdejo, indicó que el gobierno irá en ayuda de estos productores, a través del aporte del Gobierno Regional, que destinó mil millones para afrontar esta emergencia. “Además el gobierno regional a través del Intendente y de su consejo regional muy preocupados por este daño que tuvo la agricultura han puesto más de mil millones de pesos, lo cuales vamos a estar entregando entre los meses de marzo y abril para darles una ayuda a los agricultores. Sabemos que no les vamos a solucionar todo el problema, pero esta relación entre los agricultores y el Ministerio de Agricultura es una relación a largo plazo donde nosotros no solo entregamos recursos de emergencia, sino que también entregamos capacitación, fomento y créditos para los agricultores. Estamos apoyándolos durante todo el año.”

Roxana Reyes, productora de hortalizas gourmet, lechugas, albahaca, rúcula y menta, entre otros, fue una de las afectadas por el frente de mal tiempo y es una de las usuarias de INDAP beneficiadas con incentivos para la reparación de sus invernaderos, “para mí esto fue bastante catastrófico, porque mi empresa, donde atendemos hoteles y restoranes, trabajamos con productos frescos gourmet y la lluvia nos provocó muchos estragos porque estamos trabajando con plantas muy frágiles, se nos rompieron 3 invernaderos de 50 metros y el agua hizo bolsas con el nylon y cayó con fuerza sobre las plantas y nos destruyeron todo. Esta ayuda nos parece fantástica, porque en este tiempo de pandemia, estamos a penas con nuestro negocio y es fantástico este apoyo del seremi, de INDAP, nos viene súper bien esta ayuda.”