Crónica 06-05-2017

Avanza imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores

Actualmente, los delitos sexuales contra menores de edad prescriben luego de que pasen 10 años de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Este principio es el que busca modificar la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, para que estas transgresiones pasen a ser imprescriptibles.

La Comisión, a la que llegaron numerosas muestras de apoyo a la iniciativa, despachó en particular el texto legal, en primer trámite, que sustituye el artículo 369 quáter actual del Código Penal por el siguiente: “Los delitos previstos (abusos sexuales contra menores) serán imprescriptibles”, por lo que no importa el tiempo transcurrido cuando la víctima haga la denuncia, las entidades responsables de investigarlo, estarán facultadas.

Cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Patricio Walker, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y la ex senadora Ximena Rincón.

Uno de los principales argumentos es que estos tipos de delitos son de una naturaleza tan reprochable que no puede eliminarse la acción penal solo por haber transcurrido un plazo determinado de tiempo, debido a que el sufrimiento de dichos abusos desencadena trastornos en la personalidad que difícilmente se pueden superar durante la vida.

El proyecto de ley, aparte, señala que en muchos casos, las víctimas son capaces de realizar la denuncia (ya sea por miedo, por dependencias económicos, emocionales, etc.) a una edad bastante más avanzada que los 10 años que permite la ley que el delito sea perseguido, por lo que las acusaciones en muchas ocasiones quedan obsoletas.

El proyecto de ley deberá ser revisado en particular, ahora por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.