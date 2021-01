Política 10-01-2021

Senado:Avanza norma que aclara gastos destinados a la alimentación de personal hospitalario

En condiciones de ser votado por la Sala, quedó el proyecto que aclara la procedencia de los fondos que deben utilizar los hospitales públicos para financiar la alimentación de su personal. Ello en razón un dictamen de la Contraloría que cuestionó gastos realizados por el Hospital San Borja Arriarán.

En la última sesión, los integrantes de la Comisión de Salud aprobaron el texto que interpreta el artículo 36 de la ley N° 20.799. El respaldo fue en general y en particular por tratarse de una única disposición.

El proyecto considera un Artículo único: Modifíquese el artículo 36 de la ley N° 20.799, agregándose un inciso quinto nuevo, del siguiente tenor:

"Declárase, interpretando lo dispuesto en los incisos anteriores, que estos beneficios se han debido aplicar igualmente a los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñaban en los establecimientos y servicios a que se refiere este artículo, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley".

Al respecto, el representante del Minsal en la sesión de la Comisión del 4 de enero, explicó que la Contraloría analizó el gasto de algunos hospitales utilizados para la alimentación de funcionarios. “Esto se trata de una ley interpretativa, no implica gasto. Lo que pasó es que algunas glosas tiene nombres muy amplios y la Contraloría interpretó que ese gasto no correspondía y en realidad no es así”, indicó el asesor de la cartera.