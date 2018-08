Política 02-08-2018

Avanza proyecto de ley que permitirá a municipios realizar pavimentación de emergencia hasta 20 m2



Pese a que la mayoría de los legisladores lamentaron que el proyecto no cuente con el financiamiento respectivo para la nueva atribución de las municipalidades, el Senado despachó a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, la moción que modifica la ley 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de Pavimentación Comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios.

Los legisladores apoyaron la iniciativa por 36 votos a favor y 1 en contra y se recordó que en sesión anterior se había pedido segunda discusión para, justamente, esperar que el Ejecutivo presente una indicación para resolver algunas materias como la creación de un fondo necesario para la reparación de baches, sin embargo, esto no sucedió.

La moción exime a los municipios de la obligación de obtener la aprobación de un proyecto y, de la inspección, certificación y recepción de obras por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, cuando aquellos decidan efectuar reparaciones de emergencia en aceras, calzadas o ciclovías, con el objeto de mantener la circulación por vías públicas en condiciones que no presenten riesgos para las personas, vehículos o bienes.

Dispone que la exención del trámite señalado será procedente siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: que las obras sean calificadas como reparaciones de emergencia por la respectiva Dirección de Obras Municipales; las obras no podrán superar los 20 metros cuadrados por cada bache o irregularidad de la acera, calzada o ciclovía y que las obras se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para la reparación de pavimentos en las normas técnicas vigentes.