Policial 30-11-2019

Avanza proyecto de modernización de Gendarmería

El proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería dio un nuevo paso en el Senado, luego que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobara en particular la iniciativa que cumple su segundo trámite. Ahora corresponde que el texto sea analizado por la Comisión de Hacienda en las materias relativas al financiamiento.

En lo fundamental el proyecto plantea una serie de medidas para modernizar la carrera funcionaria de Gendarmería, entre ellas, una bonificación al retiro para el personal que cumpla con ciertos requisitos; se aumenta la planta de personal no uniformado en más de mil cargos; se aumenta el monto de la bonificación por egreso que se entrega una vez que se han cumplido 20 años de servicio; se incorpora al personal no uniformado no adscrito a Dipreca para que acceda a esa bonificación y se duplica el número de ascensos en los próximos 5 años.