Policial 19-12-2019

Avanza proyecto de modernización de Gendarmería

El Senado aprobó el proyecto que moderniza la carrera al interior de esa institución y que entre otras medidas establece un incentivo al retiro y diversos beneficios para el personal.

Tras la aprobación unánime, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados a cumplir su tercer trámite constitucional, puesto que en el Senado se hicieron algunos cambios para cumplir con algunas de las demandas de los distintos gremios de Gendarmería.

En lo fundamental, el proyecto plantea una serie de medidas para modernizar la carrera funcionaria, entre ellas, una bonificación al retiro para el personal que cumpla con ciertos requisitos; se aumenta la planta de personal no uniformado en más de mil cargos; se aumenta el monto de la bonificación por egreso que se entrega una vez que se han cumplido 20 años de servicio; se incorpora al personal no uniformado no adscrito a Dipreca para que acceda a esa bonificación y se duplica el número de ascensos en los próximos 5 años.

Los cambios introducidos en el Senado dicen relación con una recalendarización respecto de la bonificación por retiro voluntario considerando que el año 2019 ya finaliza. Asimismo, se acogió el planteamiento para que el personal femenino no se vea perjudicado respecto de su ubicación en el escalafón respectivo por la circunstancia de encontrarse con descanso de maternidad o permiso postnatal parental.