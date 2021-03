Política 04-03-2021

Avanza proyecto de Plan Paso a Paso Laboral



La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó en la discusión y votación del proyecto de ley que busca promover un retorno laboral seguro y la protección de las y los trabajadores.

En particular, el proyecto con urgencia calificada de suma, establece que mientras persista la alerta sanitaria el empleador deberá pactar la modalidad de teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, si se trata de un trabajador que acredite padecer alguna condición de alto riesgo, como personas mayores de 60 años, padecer hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc.

Agrega que si las funciones del trabajador no fuesen compatibles con la modalidad de teletrabajo, el empleador, sin reducir sus remuneraciones, lo destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros.

Además, la iniciativa establece un seguro individual de carácter obligatorio en favor de los trabajadores del sector privado, con contratos sujetos al Código del Trabajo, que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, asociado a la enfermedad COVID–19.