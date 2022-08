Política 14-08-2022

Avanza proyecto de teletrabajo para embarazadas durante estado de excepción o alerta sanitaria

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria por causa de una epidemia o pandemia.

El texto legal, que proviene del Senado, indica que el empleador deberá ofrecer esta modalidad durante el tiempo referido, sin reducción de remuneraciones. Si las funciones no son compatibles, el empleador, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo.

Durante la sesión se aprobó además el proyecto que modifica el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales. La propuesta fue objeto de indicaciones en Sala (ver nota relacionada) por lo que regresó a la instancia legislativa que elaboró un segundo informe.

En términos centrales, se aclara la situación en que empleadores solicitan que un tribunal competente autorice el desafuero de un trabajador. Ello, con el objeto de poner término al contrato de trabajo.