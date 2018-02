Social 11-02-2018

Avanza proyecto que entregará a creadores y artistas locales una feria cultural

El concejal que preside la comisión de cultura de la Municipalidad de Linares, Michael Concha junto a la orfebre local Andrea Aravena Lagos, presentaron un proyecto para hacer una feria periódica en nuestra ciudad.

Por Claudia Araya, Periodista.



Realizar una feria cultural sustentable en la que no intervengan terceros que pudiesen lucrar, es la propuesta que presentó el concejal Michael Concha en conjunto a la artista local Andrea Aravena de Amchiweunu Pura Creación. “Yo como presidente de la comisión de cultura, la visión es facilitar de los espacios y generar estas iniciativas. Creo que es importante entregar espacios públicos, con los permiso adecuado, con toda la implementación que esto requiera; como sillas, mesas y escenario y que no implique costos para los artesanos y artistas locales” afirmó en conversación con Diario El Heraldo el concejal.

La iniciativa entregada al alcalde de nuestra ciudad Mario Meza, ya fue aprobada en primera instancia para realizarse a fines de este mes, aunque en concreto lo que se busca a largo plazo es entregar a lo menos una vez al mes una instancia de encuentro y que ésta se realice durante todo el año. “Espero poder concretar este proyecto, que incluiría sólo a creadores y no revendedores”, aseguró Concha.

La idea nació de la creadora orfebre local, Andrea Aravena quien luego del rechazo reiterado en la realización de la Feria FLAC, decidió ponerse en contacto con la autoridad. “Estuvimos todo el mes de enero sin tener una feria cultural en Linares y somos muchos los que nos dedicamos a esto, entonces para nosotros es súper relevante que se abran los espacios” nos comenta Andrea.

Para quienes viven de sus creaciones, el que la Municipalidad entregue estos espacios “es un deber ético, ya que tenemos que tener la posibilidad de trabajar, y lo único que pedimos es el espacio y las condiciones para exponer, no les pedimos dinero, ni herramientas ni cursos”, dice la creadora de Amchiweunu.

También asegura que esto va más allá de un tema económico, también es la oportunidad de acercar a los linarenses a temas de sustentabilidad, flora y fauna local, cultura, autogestión y la educación en torno a las artes.