Política 13-08-2020

Avanza proyecto que flexibiliza el acceso a beneficios del seguro de cesantía



Por 42 votos a favor y 1 abstención, la Sala despachó en general y particular el proyecto que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227.

De este modo, la iniciativa que forma parte del Plan de Emergencia para la protección de los ingresos de las familias y la reactivación, suscrito en junio pasado, quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.

Para la senadora por el Maule, Ximena Rincón (DC), “junto con felicitar esta flexibilización transitoria para acceder al seguro de desempleo creo que es urgente que el gobierno entienda que se debe incorporar a los que están fuera de los beneficios, no solo las trabajadoras de casa particular sino a todos los sectores con renta presunta”.

En tanto, el senador del Maule Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que “en la medida que haya cuarentenas hay menos posibilidades de trabajo y por ello, se ha recurrido a este mecanismo del seguro que es ingenioso. Por eso valoro el esfuerzo del gobierno y, este proyecto es una señal de que la pandemia no ha terminado, pero tenemos que avanzar para recuperar elementos centrales de nuestra sociedad”.