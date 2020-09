Política 02-09-2020

Avanza proyecto que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo



Tras escuchar a todos los sectores involucrados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, respaldó en general el proyecto de ley que incorpora a los trabajadores de casa particular al seguro de desempleo de la ley N° 19.728.

La Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, presentó tres propuestas para la entrega del beneficio, con diversos factores de cálculos.

Tal como explicó la ministra Zaldívar, “las trabajadoras de casa particular podrán acceder a las nuevas prestaciones por cesantía, que se apliquen a las reglas generales de cobertura para trabajadoras con contrato indefinido, ya que se asimila a las características de la mayoría de los trabajadores del sector. Es decir, tasas de reemplazos más altas y mayor número de giros asegurados con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en relación a los trabajadores con contrato a plazo fijo, obra o faena”.

Además, desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, SINTRACAP, Luz Vida, llamó a que se realicen fiscalizaciones efectivas.

El mensaje propone entre los montos y distribución de las cotizaciones, establecer una cotización, de cargo del empleador, que ascienda a un 3% de la remuneración imponible del trabajador.

Respecto de la distribución de la cotización, se establece que un 2,2% irá a la Cuenta Individual por Cesantía y el 0,8% restante a financiar el Fondo de Cesantía Solidario.