Política 07-10-2020

Avanza proyecto que permite asegurar la matrícula a los apoderados que tengan deudas a causa de la pandemia

En condiciones de ser votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19.

Ello, luego que la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobara en particular la iniciativa que cumple su segundo trámite y que tuvo su origen en una moción de diputados.

En lo fundamental, el proyecto tiene por objeto impedir que los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados cancelen o impidan la renovación de la matrícula para el año escolar 2021, a estudiantes que presenten deudas por el no pago de mensualidades, mientras se acredite que la situación financiera de la familia se ha visto menoscabada por la situación de pandemia por Covid-19.

En este sentido, se busca que los colegios puedan entregar alternativas y trabajar en un plan especial, producto de los problemas económicos derivados de la pandemia y que no puedan empezar a cobrar la deuda hasta que termine el estado de emergencia.

Los autores de la moción advierten que el impacto de la pandemia en el desempleo ha sido considerable, afectando gravemente los ingresos que normalmente tienen las familias, impidiendo que se puedan cumplir las obligaciones económicas contraídas con los establecimientos educacionales.