Política 27-01-2022

Avanza proyecto que permite prorrateo por deudas sanitarias y eléctricas por pandemia



La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó y despachó a la Sala, el proyecto que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generados durante la pandemia, junto con establecer subsidios a clientes vulnerables.

El encargado de exponer el proyecto fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Explicó que la ley que rige este tema venció el 31 de diciembre. Esto implica que los cortes de las empresas a las personas que no han pagado comenzarían a fines de enero.

Sostuvo que este proyecto beneficiará a quienes tengan deudas generadas en pandemia desde el 18 marzo 2020 al 31 diciembre 2021. El beneficio incluye un subsidio de cargo fiscal para clientes vulnerables, que son usuarios residenciales del 80% del Registro Social de Hogares.

Es decir, el 75% de los deudores de agua y el 77% de deudores de electricidad, que no superen los límites de consumo mensual establecidos: 15 m3 de agua potable y 250KW/hora. “Ellos no pagarán nada, el costo lo asumirá el Estado”, recalcó la autoridad.

La propuesta, iniciada en mensaje, será vista en la sesión de mañana de la Sala de la Cámara.